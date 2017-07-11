"Швабе" и Санкт-Петербургский политех займутся разработкой приборов для нейрохирургии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" и Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на развитие технического сотрудничества в сфере гражданского приборостроения, в том числе медицинского. Соглашение подписано в Екатеринбурге во вторник на международной выставке "Иннопром-2017", сообщила пресс-служба холдинга.

"Документ подписали гендиректор новосибирского предприятия холдинга "Швабе - оборона и защита" Василий Рассохин и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. Согласно документу, стороны уже в 2017 году приступят к совместным научным исследованиям в области инноваций и по приоритетным и перспективным направлениям развития науки, технологий и техники", - говорится в сообщении.

Новосибирское предприятие "Швабе - оборона и защита" применит в совместной работе с вузом весь накопленный опыт и производственный потенциал. "Наше взаимодействие имеет большое значение и способствует развитию предприятия не только в традиционных направлениях, но и совершенно в новом сегменте - инновациях для медицины. В результате могут быть созданы конкурентоспособные высокотехнологичные изделия и наукоемкие технологии, отвечающие национальным интересам РФ", - отметил замгендиректора "Швабе" Иван Ожгихин.

Стороны намерены разрабатывать и реализовывать научно-технические программы, направленные на создание наукоемких технологий и продукции по линии Минобрнауки, Минпромторга и Минэкономразвития России, а также в рамках федеральных, государственных и региональных целевых инновационных проектов.

"С нашим стратегическим партнером холдингом «Швабе» мы сможем заняться созданием инновационных медицинских приборов в области нейрохирургии. В числе первых планируется разработать и внедрить в серийное производство прибор для ультразвукового устранения новообразований, возникающих в организме человека - в головном мозге, позвоночнике. Вторая разработка - имплантируемый микрочип - нейростимулятор для неинвазивного лечения таких заболеваний, как грыжа или защемление нерва в позвоночнике", - сказал ректор петербургского вуза Андрей Рудской.

Соглашение предусматривает совместные разработки ряда медицинских приборов различного назначения и их последующий запуск в серию при непосредственном участии предприятий холдинга "Швабе". Кроме того, в поле совместной деятельности сторон входит подготовка кадрового резерва "Швабе - оборона и защита" - молодых специалистов, обладающих компетенциями в области высокотехнологичных производств. Партнеры займутся и решением социально- экономических проблем в интересах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирска и Новосибирской области.