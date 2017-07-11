Минпромторг РФ прогнозирует рост производства автомобилей и комплектующих на 3% в 2017 г.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Производство автомобилей и комплектующих в 2017 году может увеличиться в РФ на 3%, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах "Иннопром-2017".
"Автомобильный рынок растет, в том числе благодаря поддержке государства. Но мы пока сохраняем изначально обозначенные в начале года прогнозы, поскольку здесь все равно есть определенная сезонность. Мы планируем выйти на трехпроцентный рост автомобильного производства до конца текущего года", - отметил министр.
Суммарный объем мер поддержки автопрома на 2017 год составляет 62,3 млрд рублей. По данным Минпромторга, производство автомобилей в РФ в прошлом году снизилось по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 1,29 млн штук, при этом производство легковых машин "просело" на 8,1%, до 1,1 млн единиц.
Мантуров также сообщил, что процедура досогласования обновленной стратегии развития автопрома до 2025 г. завершится в ближайшее время. "Думаю, что потребуется немного времени для завершения процедур досогласования, концепт уже внесен в правительство", - сказал он.
Министр отметил, что согласование в правительстве "должно завершиться достаточно быстро". По словам Мантурова, у ведомств нет принципиальных расхождений в подходах к обновленной стратегии. "Было несколько концепций, это, например, общедоступные принципы инвестиционных соглашений с более углубленным подходом после завершения второго этапа, но мы считаем, что специнвестконтракты - это уже доказавший эффективность инструмент и наиболее подходящий для реализации", - сказал министр.
Минпромторг сейчас разрабатывает новую стратегию развития автопрома. В 2018 году подходит к концу срок действия соглашений о промсборке, которые подписывали автопроизводители с Минэкономразвития. Соглашения дают компаниям льготы и преференции в обмен на достижение определенного уровня локализации и инвестиции в предприятия на территории РФ. Мантуров отмечал, что в новой программе будет делаться акцент на механизме специнвестконтракта.
Специнвестконтракт - это новый механизм поддержки иностранных и отечественных промпроизводителей. Основным его преимуществом является гарантирование неизменных налоговых условий в обмен на гарантию инвестиций со стороны бизнеса.