Минпромторг сохраняет прогноз по росту промпроизводства в РФ на 2017 г. на 1,5-2%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Минпромторг России пока сохраняет свой прогноз по росту промпроизводства на 2017 г. на уровне 1,5-2%, сообщил в интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Думаю, пока нет (не будет меняться прогноз - прим. ТАСС)", - сказал он.

Мантуров отметил, что это связано не только с лидерами роста, такими как автопром, но и с отраслями, которые еще не восстановились, в частности, металлургией.

По его словам, основными драйверами для металлургии являются экспортные поставки и внутренний рынок в лице строительной индустрии. Эти рынки плавно восстанавливаются, указал министр.