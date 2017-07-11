Минпромторг сохраняет прогноз по росту промпроизводства в РФ на 2017 г. на 1,5-2%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Минпромторг России пока сохраняет свой прогноз по росту промпроизводства на 2017 г. на уровне 1,5-2%, сообщил в интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров.
"Думаю, пока нет (не будет меняться прогноз - прим. ТАСС)", - сказал он.
Мантуров отметил, что это связано не только с лидерами роста, такими как автопром, но и с отраслями, которые еще не восстановились, в частности, металлургией.
По его словам, основными драйверами для металлургии являются экспортные поставки и внутренний рынок в лице строительной индустрии. Эти рынки плавно восстанавливаются, указал министр.