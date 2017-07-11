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Мантуров: лидеры авиационной отрасли подтвердили свое участие в авиасалоне МАКС

Экономика и бизнес
11 июля, 19:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Российская сторона настроена на интересный диалог и участие большого количества компаний из разных стран мира, отметил министр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Все основные лидеры авиационной отрасли подтвердили свое участие в авиасалоне МАКС-2017, который пройдет в июле в подмосковном Жуковском.

Об этом сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Что касается участников выставки - все основные мировые лидеры подтвердили свое участие. Более того, договорились с японскими коллегами, что мы на МАКСе продолжим диалог, который начали с марта этого года, по налаживанию контактов между авиационными индустриями двух стран", - сказал он.

Министр отметил, что видит в этом возможность по объединению компетенций и индустриальных, и научно-технических. "Я думаю, что будет интересный диалог и интересное участие широкого перечня компаний из разных стран мира", - добавил Мантуров.

Он также отметил, что новый среднемагистральный российский самолет МС-21, который разрабатывается и собирается корпорацией "Иркут", не будет презентован на авиасалоне. "Он [МС-21] на МАКС не будет представлен ввиду того, что в этот период времени, чтобы не останавливать процесс испытаний и проведения сертификационных полетов, будут устанавливаться тензометрические датчики", - сказал министр.

По словам министра, эти работы займут от месяца до полутора. "Если бы мы пригнали на МАКС [самолет], то, во-первых, это нужно делать заранее, а во-вторых, мы потеряем, таким образом, как минимум 2-2,5 недели, - рассказал Мантуров. - Мы не хотим терять заданного темпа, будут другие возможности представить самолет. На других авиационных выставках. Это будет не в России, но тоже на других авиационных салонах".

Международный авиационно-космический салон

Историю МАКС принято отсчитывать с выставки "Мосаэрошоу-92", которая состоялась в подмосковном Жуковском 11-16 августа 1992 г. В 1993 г. прошел первый МАКС, который с этого момента проводится один раз в два года.

Выставку, состоявшуюся в 2015 г., посетили чуть более 400 тыс. человек.

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МАКС-2017 "Иннопром"-2017
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