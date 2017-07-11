Эксперты: реальный сектор экономики оказался невыгодным для банковских инвестиций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Банковские инвестиции пока остаются "декоративной системой" для отечественной промышленности, что вынуждает производственников в ряде отраслей, в частности, в машино- и станкостроении, тратить до 90% времени на поиски средств для развития производства, теряя при этом мировой рынок.

Такое мнение высказали эксперты на прошедшей во вторник сессии "Возможности софинансирования устойчивых средних производств: опыт 2016-2017 гг." на международной промышленной выставке "Иннопром".

В Банке России считают, что только за счет банковского финансирования существующие экономические вопросы производственникам решить не удастся, и предлагают воспользоваться другими механизмами, в частности, возможностями активно развивающегося сейчас рынка облигаций.

Три проблемы

Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", президент группы "Стан" Сергей Недорослев сравнил ситуацию с кредитованием реального сектора экономики с контрой "Рога и копыта" из романа "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

"Банки, вместо того чтобы помогать и развивать это направление, поставщикам, небольшим промышленным компаниям несут "рога и копыта", - сказал, выступая на "Иннопроме", Недорослев. По его словам, на данный момент российские промышленники столкнулись с тремя основными проблемами.

"Первая проблема состоит в том, что промышленные компании 90% времени тратят на поиски финансирования, а после работы, например, уже делают станки. Вторая проблема состоит в том, что нас ограничивают в оборотных средствах. Мы никому не можем объяснить, что если нас будут ограничивать в них, то у нас будут снижаться заказы", - сказал он.

По словам Недорослева, "тем временем промышленные компании из других стран будут отдавать заказы на глобальный рынок, работать с банками под отрицательную ставку и занимать большую часть рынка". Кроме того, отметил он, в России существует ряд проблем с оценкой залогового имущества. Банки неохотно инвестируют в реальный сектор экономики еще и потому, что промышленникам сложно обосновать экономическую эффективность своего предприятия из-за специфики производства.

"У банка есть кредитный комитет, который всегда думает: а как это оформить? У людей в этом комитете возникает ощущение, что им что-то подсовывают, и им проще было бы оформить документы на очередной "Ашан", чем дать денег промышленнику. Выходит, что вся система сопротивляется тому, чтобы выдать кредит промышленнику на развития производства", - сказал Недорослев.

Производители в роли кредиторов

По словам Недорослева, из-за существующих проблем крупные промышленные предприятия вынуждены были стать кредиторами для своих поставщиков.

"По сути, не имея лицензии, мы сами являемся кредитным учреждением. Мы кредитуем огромное количество поставщиков, когда наши зарубежные партнеры понятия не имеют о том, как это можно делать, поскольку там настолько четко отлажена система, что все поставщики кредитуются в местных небольших банках. С нас же поставщики требуют авансовый платеж, но в уставе нашей компании, например, не прописано, что этим мы должны заниматься", - отметил сопредседатель "Деловой России".

По его словам, все эти проблемы снижают конкурентную способность российских промышленников на мировом рынке, так как они не имеют возможности использовать комплектующие других производителей.

Облигации как одно из решений проблемы

Директор департамента развития финансовых рынков Центрального банка России Елена Чайковская считает, что решить существующие проблемы промышленникам поможет выход на рынок облигаций.

"Мы пришли к выводу, что финансирование банками реального сектора экономики не совсем эффективно, для того чтобы промпредприятиям получать финансирование, недостаточно банков. В результате был принят масштабный план по развитию рынка капиталов, для того чтобы заемщик и кредиторы могли встретиться друг с другом помимо банка. Центробанк предложил промышленникам рынок облигаций - как альтернативу банковскому финансированию", - сказала она.

По ее словам, промышленники должны понимать, что на облигационный рынок нужно заходить надолго, ради разовых займов - это бесполезное решение. "Практика показывает, что компаниям из реального сектора экономики можно получить более дешевые и длинные деньги только на рынке облигаций. Однако чтобы войти на этот рынок, нужно раскрыть информацию о себе инвестору, иногда для компаний это проблема. В отношении раскрытия информации есть варианты для тех компаний, которые не готовы к этому", - сказала она.

Чайковская рассказала, что "есть возможность выпустить облигации по закрытой подписке, которые оформляются на резидента, так как эти инструменты не сопровождаются раскрытием информации".

Недорослев отметил, что на данный момент на рынке наблюдается нехватка накопленных средств для покупки облигаций у промышленников. "Поэтому предприятия массово их не выпускают", - сказал он.

Помощь от ФРП

Пытается оказать помощь промышленникам и Фонд развития промышленности (ФРП). По словам заместителя директора ФРП Михаила Макарова, по итогам прошлого года было одобрено 77% из 100% всех обработанных заявок. Всего Фонд профинансировал 142 проекта на 60 млрд рублей. В результате было открыто 26 новых производств.

"На рынке работает среднее предприятие из реального сектора экономики, которому нужно что-то модернизировать. Директор компании идет в банк, который предлагает кредит под неподъемную ставку в 15-20%. В свою очередь, ФРП предлагает ставку в 5% для модернизации и техперевооружения. Правда, мы оказываем помощь промышленникам на условиях софинансирования", - сказал Макаров.

По его словам, согласно действующим программам ФРП, сумма займа составляет от 50 до 500 млн рублей под 5%. Срок займа составляет 5 лет при условии софинансирования 50/50. Макаров отметил, что в этом году ФРП запустил также программы поддержки конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса и производителей комплектующих изделий.

"Мы запустили две новые программы. Одна из них - это программа "Конверсия", по которой мы будем предоставлять льготное финансирование предприятиям оборонно-промышленного комплекса, занимающимся проектами в сфере двойного или гражданского назначения. Для таких компаний мы впервые подняли максимальную сумму займа от 200 до 750 млн рублей. Если меньше, то такие проекты могут финансироваться по нашей основной программе", - сказал он.

По словам Макарова, процентная ставка составит 1% в первые три года. Срок займа остается прежним - 5 лет, софинансирование будет также осуществляться по системе 50/50. Еще одна программа, которую запускает ФРП, направлена на поддержку производителей комплектующих изделий с уникальными предложениями по процентной ставке, аналогичной программе конверсии, сроком до 7 лет.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой этого года стало "Умное производство", страной-партнером выступает Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.