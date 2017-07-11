Минфин хочет ввести мораторий на налоговые льготы, идущие в бюджеты регионов с 2018 г.

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин России предлагает установить со следующего года мораторий на новые льготы по налогам, идущим в бюджеты регионов. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной политики", опубликованных на официальном сайте Госдумы РФ.
"С 2018 года - установить мораторий на новые льготы по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты", - говорится в документе.
Также Минфин предлагает поэтапную отмену отдельных федеральных налоговых льгот - пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций по линейным объектам (ставка 2,2% по трубопроводам, линиям энергопередачи с 2019 года, по железнодорожным путям общего пользования - с 2021 года), а также льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также для автомобильных дорог федерального значения.
В 2017 году было принято решение о распределении федеральных налоговых льгот по региональным и местным налогам на три категории в зависимости от срока их передачи на региональный уровень: льготы, отменяемые на федеральном уровне с 1 января 2018 года, с 1 января 2020 года и с 1 января 2022 года.