Игорь Додон не исключил, что Молдавия станет членом ЕврАзЭС

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает для своей страны целесообразным продолжить курс на евразийскую интеграцию. Об этом он заявил во вторник в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1".

"Мы сделали первый шаг, подписав меморандум о сотрудничестве с ЕврАзЭС в начале апреля, этот меморандум не противоречит другим соглашениям правительства Молдавии, - отметил Додон. - Второй шаг - подача заявки на получение статуса наблюдателя, эту заявку рассмотрели в Бешкеке, в октябре, скорее всего, по ней будет принято окончательное решение". По словам Додона, "все эти шаги сделаны для сближения с ЕврАзЭС".

"Станем мы его членами на каком-то этапе? Я не исключаю, - сказал президент. - Считаю, что для Молдавии это было бы правильным, но это решит народ, мы проведем референдум в нужный момент". Вместе с тем, как отметил Додон, если бы завтра прошел референдум, то подавляющее большинство граждан Молдавии проголосовали за ЕврАзЭС, а не Евросоюз.

Целесообразно возвращаться на рынок ЕврАзЭС

"Конечно политические элиты, которые последнее время вскармливает ЕС и Вашингтон, выступают против..., но они не представляют волю большинства граждан", - сказал Додон. Он отметил, что у Молдавии с экономической точки зрения "есть будущее и она сможет развивать промышленный и агропромышленный комплекс, только если стране будет открыт рынок ЕврАзЭС, это ее традиционный рынок".

Додон отметил, что согласно анализу, в страны ЕврАзЭС ежегодно импортируется молдавской агропромышленной продукции на порядка 9 млрд долларов. "Если мы сможем пробиться на эти рынки, тогда экономика Молдавии расцветет, и у нас появятся сотни тысяч рабочих мест", - сказал президент, отметив, что целесообразно добиваться возвращения на эти рынки. "А туда можно возвратиться, только сотрудничая с Евразийской экономической комиссией", - отметил он.

Додон также считает, что курс на интеграцию с ЕврАзЭС не противоречит другим соглашениям, которые были подписаны Молдавией, в том числе Соглашению об ассоциации с ЕС. "Нам не надо ставить условие или - или. Вот поставили условие для Украины, и что произошло? Катастрофа", - отметил президент.

Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.