Tesla заявила о расширении сети техобслуживания своих автомобилей перед выпуском Model 3

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Tesla намерена перед выпуском новой модели электромобиля Model 3 значительно расширить сеть сервисных центров. Об этом сообщается в ролике компании, опубликованном во вторник в Twitter.

Из него следует, что компания планирует в общей сложности принять на работу 1,4 тыс. технических специалистов и открыть 100 новых центров по обслуживанию автомобилей по всему миру. Кроме того Tesla намерена расширить парк выездных ремонтных автофургонов. Их станет на 350 больше.

The future of Tesla service pic.twitter.com/lWx0rDr4Ix — Tesla (@TeslaMotors) 11 июля 2017 г.

В настоящее время насчитывается примерно 150 официальных сервисных центров Tesla. Помимо США они находятся в Канаде, ряде стран ЕС, Австралии, Китае, Иордании, а также еще нескольких государствах. Россия в их число не входит. Компания является оператором нескольких десятков выездных ремонтных фургонов.

В феврале Tesla заявила, что собирается приступить к серийному выпуску электромобиля Model 3 в сентябре. К 2018 году планируется, что в неделю будут выпускать по 10 тыс. машин этой модели. Ожидается, что стоимость Model 3 в базовой комплектации составит около $35 тыс. Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X, обе они существенно дороже, чем Model 3.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.