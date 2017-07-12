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Tesla заявила о расширении сети техобслуживания своих автомобилей перед выпуском Model 3

Экономика и бизнес
12 июля, 2:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Компания планирует в общей сложности принять на работу 1,4 тыс. технических специалистов и открыть 100 новых центров

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Tesla намерена перед выпуском новой модели электромобиля Model 3 значительно расширить сеть сервисных центров. Об этом сообщается в ролике компании, опубликованном во вторник в Twitter.

Из него следует, что компания планирует в общей сложности принять на работу 1,4 тыс. технических специалистов и открыть 100 новых центров по обслуживанию автомобилей по всему миру. Кроме того Tesla намерена расширить парк выездных ремонтных автофургонов. Их станет на 350 больше.

В настоящее время насчитывается примерно 150 официальных сервисных центров Tesla. Помимо США они находятся в Канаде, ряде стран ЕС, Австралии, Китае, Иордании, а также еще нескольких государствах. Россия в их число не входит. Компания является оператором нескольких десятков выездных ремонтных фургонов.

В феврале Tesla заявила, что собирается приступить к серийному выпуску электромобиля Model 3 в сентябре. К 2018 году планируется, что в неделю будут выпускать по 10 тыс. машин этой модели. Ожидается, что стоимость Model 3 в базовой комплектации составит около $35 тыс. Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X, обе они существенно дороже, чем Model 3.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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