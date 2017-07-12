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"Мегафон" и "Вымпелком" договорились о разделении "Евросети"

Экономика и бизнес
12 июля, 8:49 дата обновления: 12 июля, 9:40 UTC+3

"Мегафон" консолидирует 100% "Евросети", "Вымпелком" получит половину ее салонов

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Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" приобретет у "Вымпелкома" 50% ритейлера "Евросеть", консолидировав 100% компании. Об этом говорится в сообщении "Вымпелкома".

По договоренности компаний "Вымпелком" в рамках сделки получит половину салонов "Евросети", отмечается в сообщении.

Как уточняется в материалах "Мегафона", "Евросеть" продолжит работать на рынке в качестве операционной компании.

В "Вымпелкоме" пояснили ТАСС, что сделка еще не закрыта и обсуждать дальнейшую судьбу бренда "Евросеть" пока преждевременно. В пресс-службе оператора добавили, что на данный момент "не могут делать никаких дополнительных комментариев по стоимости".

В пресс-службе "Мегафона" ТАСС сообщили, что оператор планирует в ближайшее время обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о сделке с "Вымпелкомом".

"В ближайшее время мы планируем подать заявление в ФАС", - сообщили в "Мегафоне". "Получение согласия ФАС является одним из условий совершения сделки, но не означает, что она будет закрыта", - отметили в пресс-службе компании.

В "Вымпелкоме" ТАСС заявили, что компания планирует подать заявление в ФАС по поводу сделки. В компании уточнили, что заявления "Мегафона" и "Вымпелкома" в ФАС по этой сделке будут отдельными.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что "Вымпелком" и "Мегафон" могут поровну разделить между собой салоны связи "Евросети" и долги компании в размере 15 млрд рублей, после чего бренд "Евросеть" прекратит существование.

В декабре 2016 года президент "Евросети" Александр Малис говорил, что решения о ликвидации ритейлера нет, и усомнился в том, что оно будет принято в 2017 году.

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