ЦБ повысил курс евро до 69,45 руб.

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 13 июля официальный курс доллара на уровне 60,6227 руб., что на 11,70 копейки ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 24,87 копейки, до 69,4494 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4,76 копейки, до 64,5947 руб.