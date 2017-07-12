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Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
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ЦБ повысил курс евро до 69,45 руб.

Экономика и бизнес
12 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

При этом официальный курс доллара на 13 июля снижен до 60,62 руб.

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 13 июля официальный курс доллара на уровне 60,6227 руб., что на 11,70 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 24,87 копейки, до 69,4494 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4,76 копейки, до 64,5947 руб.

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