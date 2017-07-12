Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Саудовская Аравия сократит экспорт нефти в августе на 600 тыс. баррелей в день

Экономика и бизнес
12 июля, 13:31 UTC+3 КАИР КАИР 12, июля. /ТАСС

По данным источника в нефтяной отрасли страны, причины снижения поставок связаны с повышением спроса на внутреннем рынке в летний сезон и намерением властей придерживаться обязательств в рамках ОПЕК

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия сократит ежедневный экспорт сырой нефти более чем на 600 тыс. баррелей. Об этом в среду сообщила газета Al Watan на своем сайте со ссылкой на источник в нефтяной отрасли королевства.

Причины снижения поставок сырья за рубеж он объяснил "повышением спроса на внутреннем рынке в летний сезон и намерением Саудовской Аравии придерживаться обязательств, взятых на себя королевством в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)". Источник добавил, что экспорт саудовской нефти на мировой рынок в августе будет самым низким с начала года - около 6,6 млн баррелей в сутки.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росатом заверил, что перенос ввода ледокола "Арктика" не приведет к проблемам
2
СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
3
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
6
Во время акций протеста в Гамбурге арестовали двух россиян
7
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
Темы дня
Реклама