СМИ: Саудовская Аравия сократит экспорт нефти в августе на 600 тыс. баррелей в день

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КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия сократит ежедневный экспорт сырой нефти более чем на 600 тыс. баррелей. Об этом в среду сообщила газета Al Watan на своем сайте со ссылкой на источник в нефтяной отрасли королевства.
Причины снижения поставок сырья за рубеж он объяснил "повышением спроса на внутреннем рынке в летний сезон и намерением Саудовской Аравии придерживаться обязательств, взятых на себя королевством в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)". Источник добавил, что экспорт саудовской нефти на мировой рынок в августе будет самым низким с начала года - около 6,6 млн баррелей в сутки.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).
На встрече в Вене в мае страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.