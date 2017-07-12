Арбитраж Башкирии объявил перерыв в рассмотрении иска "Роснефти" к "Системе"

РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчейСпорт 12 июля, 15:57
ДОНСТРОЙ зафиксировал рост средней площади и бюджета покупаемых квартирНовости партнеров 12 июля, 15:56
РФС не планирует лишать статуса легионеров футболистов из стран ЕАЭССпорт 12 июля, 15:44
РФС в ближайшее время начнет подготовку к установке на стадионах системы видеоповторовСпорт 12 июля, 15:42
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиянПолитика 12 июля, 15:33
РФС: решение по потолку зарплат для молодых футболистов может быть принято в сентябреСпорт 12 июля, 15:28
В московском парке "Зарядье" начался монтаж аттракциона "Полет над Россией"Общество 12 июля, 15:25
"Сибирь": календарь КХЛ значительно лучше первоначального вариантаСпорт 12 июля, 15:25
РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезонСпорт 12 июля, 15:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 12 июля. /ТАСС/. Суд Республики Башкортостан объявил перерыв до 19 июля в рассмотрении иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. Такое решение озвучила судья Ирина Нурисламова.
"Объявить перерыв в судебном заседании до 19 июля 14:30 (12:30 мск - прим. ТАСС)", - сказала она.
При этом АФК "Система" просила отложить судебное заседание как минимум на три недели, а "Система-инвест" ("дочка" АФК "Система") на месяц для ознакомления с документами, представленными "Роснефтью", о том, насколько добросовестными были действия ответчика при приобретении акций "Башнефти".
В то же время "Роснефть" выступила против длительного отложения процесса. "Письменные объяснения, которые мы представили, раскрывают наши доводы, ничего в них нового не содержится", - сказал представитель "Роснефти" в суде, подчеркнув, что нет оснований для отложения рассмотрения дела.
Башкирский суд в среду продолжил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных, по мнению нефтяной компании, "Башнефти" во время ее реорганизации в 2014 году.
С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".