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Арбитраж Башкирии объявил перерыв в рассмотрении иска "Роснефти" к "Системе"

Экономика и бизнес
12 июля, 15:24 UTC+3

Судебное заседание продолжится после 19 июля

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УФА, 12 июля. /ТАСС/. Суд Республики Башкортостан объявил перерыв до 19 июля в рассмотрении иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. Такое решение озвучила судья Ирина Нурисламова.

"Объявить перерыв в судебном заседании до 19 июля 14:30 (12:30 мск - прим. ТАСС)", - сказала она.

При этом АФК "Система" просила отложить судебное заседание как минимум на три недели, а "Система-инвест" ("дочка" АФК "Система") на месяц для ознакомления с документами, представленными "Роснефтью", о том, насколько добросовестными были действия ответчика при приобретении акций "Башнефти".

В то же время "Роснефть" выступила против длительного отложения процесса. "Письменные объяснения, которые мы представили, раскрывают наши доводы, ничего в них нового не содержится", - сказал представитель "Роснефти" в суде, подчеркнув, что нет оснований для отложения рассмотрения дела.

Башкирский суд в среду продолжил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных, по мнению нефтяной компании, "Башнефти" во время ее реорганизации в 2014 году.

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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