Российско-китайский межрегиональный промышленный бизнес-форум открылся на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и заместитель губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Ху Яфэн открыли в среду Российско-китайский межрегиональный промышленный и научно-технический бизнес-форум в рамках "Иннопрома-2017". Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Китай является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров региона и традиционно входит в пятерку лидеров по интенсивности контактов и объему внешней торговли. По итогам 2016 года товарооборот Свердловской области с Китаем достиг $726,3 млн, а экспорт машиностроительной продукции увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом. Такие результаты получены во многом благодаря развитой на Среднем Урале инфраструктуре, способствующей кооперации с Китаем", - сказал первый заместитель главы региона.

Заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Ху Яфэн отметил, что активное сотрудничество и развитие связей между регионами являются подтверждением достигнутых ранее договоренностей между лидерами двух государств. "Провинция Хэйлунцзян вносит свой вклад в расширение сотрудничества с партнерами и коллегами из России. Кроме того, мы надеемся на дальнейшее партнерство с российскими научными предприятиями, высшими учебными заведениями и исследовательскими институтами", - сказал Ху Фэн.

По словам первого вице-губернатора области, установление прямых контактов между предприятиями России и Китая является ключевым этапом на пути реализации успешных производственных и инвестиционных проектов в приоритетных для уральского региона сферах: машиностроении, химической промышленности, лесопереработке, фармацевтике и логистике.

"На Среднем Урале уже есть успешный опыт промышленной кооперации с Китаем. В частности, в Невьянске успешно развивает свою деятельность предприятие "Техномаш" - единственная в России дочерняя структура крупнейшего китайского завода группы компаний Hilong, которое специализируется на обработке труб высокотехнологичным полимерным покрытием. На базе Уральской торгово-промышленной палаты создается коммуникационная платформа для китайских предпринимателей и представителей регионального бизнеса - Межрегиональный комитет содействия торговли и инвестициям Урала и Китая. Руководство Свердловской области будет радо активному участию китайских партнеров в работе и этой площадки", - подчеркнул Алексей Орлов.

В мероприятии приняли участие представители более 180 предприятий провинции Хэйлунцзян, занятых в сферах АПК, легкой промышленности, информационных технологий, машиностроения, строительства и других направлений.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония.

Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.