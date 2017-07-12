Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российско-китайский межрегиональный промышленный бизнес-форум открылся на "Иннопроме"

Экономика и бизнес
12 июля, 15:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

В форуме принимают участие представители более 180 предприятий провинции Хэйлунцзян

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и заместитель губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Ху Яфэн открыли в среду Российско-китайский межрегиональный промышленный и научно-технический бизнес-форум в рамках "Иннопрома-2017". Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Китай является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров региона и традиционно входит в пятерку лидеров по интенсивности контактов и объему внешней торговли. По итогам 2016 года товарооборот Свердловской области с Китаем достиг $726,3 млн, а экспорт машиностроительной продукции увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом. Такие результаты получены во многом благодаря развитой на Среднем Урале инфраструктуре, способствующей кооперации с Китаем", - сказал первый заместитель главы региона.

Заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Ху Яфэн отметил, что активное сотрудничество и развитие связей между регионами являются подтверждением достигнутых ранее договоренностей между лидерами двух государств. "Провинция Хэйлунцзян вносит свой вклад в расширение сотрудничества с партнерами и коллегами из России. Кроме того, мы надеемся на дальнейшее партнерство с российскими научными предприятиями, высшими учебными заведениями и исследовательскими институтами", - сказал Ху Фэн.

По словам первого вице-губернатора области, установление прямых контактов между предприятиями России и Китая является ключевым этапом на пути реализации успешных производственных и инвестиционных проектов в приоритетных для уральского региона сферах: машиностроении, химической промышленности, лесопереработке, фармацевтике и логистике.

"На Среднем Урале уже есть успешный опыт промышленной кооперации с Китаем. В частности, в Невьянске успешно развивает свою деятельность предприятие "Техномаш" - единственная в России дочерняя структура крупнейшего китайского завода группы компаний Hilong, которое специализируется на обработке труб высокотехнологичным полимерным покрытием. На базе Уральской торгово-промышленной палаты создается коммуникационная платформа для китайских предпринимателей и представителей регионального бизнеса - Межрегиональный комитет содействия торговли и инвестициям Урала и Китая. Руководство Свердловской области будет радо активному участию китайских партнеров в работе и этой площадки", - подчеркнул Алексей Орлов.

В мероприятии приняли участие представители более 180 предприятий провинции Хэйлунцзян, занятых в сферах АПК, легкой промышленности, информационных технологий, машиностроения, строительства и других направлений.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония.

Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AFP: от Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
3
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированными
4
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
5
В Кремле считают нормальным перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"
6
ВС РФ ликвидировал Международную конфедерацию союза художников
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама