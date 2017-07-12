SZ: Daimler продавал восемь лет автомобили с недопустимым уровнем выброса вредных веществ

Globo: экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 года тюрьмыМеждународная панорама 12 июля, 20:15
Как менялся порядок выборов президента РАН. ДосьеБиографии и справки 12 июля, 20:11
Гончар назначен ассистентом главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"Спорт 12 июля, 20:02
Сарсания: "Зенит" имеет трансферные предложения по футболисту ГарсииСпорт 12 июля, 19:57
SZ: Daimler продавал восемь лет автомобили с недопустимым уровнем выброса вредных веществЭкономика и бизнес 12 июля, 19:56
Шайхутдинов: Спартакиада даст толчок развитию прыжков в воду в ТатарстанеСпорт 12 июля, 19:47
Водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря два американских танка "Шерман"Армия и ОПК 12 июля, 19:43
Сарсания: "Зенит" практически реализовал план по трансферам российских игроковСпорт 12 июля, 19:37
ЦБ РФ не планирует вводить какие-либо ограничения по картам "Мир"Экономика и бизнес 12 июля, 19:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германский концерн Daimler на протяжении восьми лет - в период с 2008 по 2016 гг. - продавал в Европе и США автомобили с недопустимо высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Об этом в среду сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на постановление о проведении обысков участкового суда в Штутгарте.
По данным издания, нарушения могут касаться порядка 1 млн легковых автомобилей и небольших фургонов, реализованных в Европе и Соединенных Штатах. На них стоят дизельные моторы OM642 и OM651, в которых, по данным прокуратуры Штутгарта, использовался механизм, занижающий реальные показатели выбросов. В постановлении суда говорится о том, что Daimler нарушил тем самым предписания компетентных служб, включая Федерального автомобильного ведомства (КБА).
В конце мая правоохранительные органы Германии провели обыски в нескольких офисах, принадлежащих Daimler, по подозрению в манипуляциях с данными о выбросах вредных веществ в атмосферу. Затем прокуратура начала расследование и в отношении компании Bosch, которая может быть косвенно причастна к делу Daimler.
Ранее в центре крупного скандала, связанного с выбросами из автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, оказался концерн Volkswagen.