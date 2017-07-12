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SZ: Daimler продавал восемь лет автомобили с недопустимым уровнем выброса вредных веществ

Экономика и бизнес
12 июля, 19:56 UTC+3 БЕРЛИН 12, июля. /ТАСС

По данным издания, нарушения могут касаться порядка 1 млн легковых автомобилей и небольших фургонов, реализованных в Европе и США

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© EPA/RONALD WITTEK

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германский концерн Daimler на протяжении восьми лет - в период с 2008 по 2016 гг. - продавал в Европе и США автомобили с недопустимо высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу. Об этом в среду сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на постановление о проведении обысков участкового суда в Штутгарте.

По данным издания, нарушения могут касаться порядка 1 млн легковых автомобилей и небольших фургонов, реализованных в Европе и Соединенных Штатах. На них стоят дизельные моторы OM642 и OM651, в которых, по данным прокуратуры Штутгарта, использовался механизм, занижающий реальные показатели выбросов. В постановлении суда говорится о том, что Daimler нарушил тем самым предписания компетентных служб, включая Федерального автомобильного ведомства (КБА).

В конце мая правоохранительные органы Германии провели обыски в нескольких офисах, принадлежащих Daimler, по подозрению в манипуляциях с данными о выбросах вредных веществ в атмосферу. Затем прокуратура начала расследование и в отношении компании Bosch, которая может быть косвенно причастна к делу Daimler.

Ранее в центре крупного скандала, связанного с выбросами из автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, оказался концерн Volkswagen.

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