Мировой нефтяной конгресс в Стамбуле - нефть, ОПЕК и технологии

СТАМБУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Более 2 тысяч участников, в том числе представители более 50 отраслевых министерств, обсудили перспективы развития нефтегазовых проектов в своих странах и постарались заинтересовать инвесторов на 22 Мировом нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Россия на саммите представила свои технологии, не имеющие аналогов в мире.

О том, имело ли это успех, и о каких планах рассказали другие добывающие страны, в итоговом обзоре корреспондента ТАСС.

ОПЕК - пока без резких движений

Представители стран-экспортеров нефти, которые участвуют в сделке по сокращению добычи нефти, на Мировом нефтяном конгрессе не делали каких-либо громких заявлений о соглашении. Основными вопросами стали возможность продления договора, его эффективность и пересмотр квоты на добычу из-за ее резкого роста в Ливане и Нигерии.

В целом нефтяники очень позитивно отзывались об эффективности сделки и перспективах выполнения взятых обязательств. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам, что эффект от сокращения добычи нефти не будет перекрыт ростом добычи США, Ливии, Нигерии и Канады. По его данным, только на прошлой неделе запасы нефти в США были снижены на 14 млн баррелей, а рост спроса на нефть в мире будет поступательно увеличиваться.

Он также сообщил, что ситуация с входящим в ОПЕК Катаром, с которым Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения и который они обвинили в поддержке терроризма, не повлияет на выполнение соглашения. "Он (министр энергетики Катара - прим. ред.) еще раз подтвердил, что Катар привержен исполнению тех обязательств, которые они на себя взяли", - подчеркнул Новак.

На тему продления сделки нефтяники говорили довольно осторожно. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах конгресса дипломатично сказал, что участники соглашения не думают над вариантами выхода из сделки, а разрабатывают стратегию долгосрочного сотрудничества. Замминистра нефти Ирана Амир Заманиния отметил, что его страна присоединится к консенсусу в этом вопросе. Новак сказал, что пока рано говорить на эту тему.

Стороны также высказались за плавный выход из сделки. По словам Новака, этот период должен занять несколько месяцев, так как в противном случае это может привести к резкой реакции рынка и падению цены на нефть. Такое же мнение высказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Касательно роста добычи в Ливии и Нигерии, которые в настоящее время освобождены от обязательств сокращать добычу, Баркиндо заявил, что эксперты этих стран будут приглашены для участия в заседании технического комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге (24 июля). Вопрос роста добычи обсудят, но принимать каких-то решений относительно этих стран не планируется, добавил министр энергетики Алжира Мустафа Китуни.

Затрагивался также вопрос участия в заседании министров энергетики Ливии и Нигерии. Хотя ранее об их участии сообщала газета The Wall Street Journal, Баркиндо заявил журналистам, что они пока не приглашены. Глава Минэнерго России, тем не менее, отметил, что министерство не против приглашения новых участников. "Мы открыты для всех", - подчеркнул он.

Стремительный Иран

Перспективы роста добычи нефти и газа в Иране, а также участие иностранных компаний в разработке месторождений этой страны, стали одной из самых обсуждаемых тем конгресса.

Заманиния в начале своего выступления иронично заметил, что его речь будет отличаться от выступлений его коллег из других стран, которые, на его взгляд, на аналогичных площадках обычно приводят примерно одни и те же цифры, поднимают переходящие из раза в раз темы.

Замминистра раскрыл амбициозные планы Ирана по росту добычи углеводородов. По его словам, объем извлечения нефти к 2021 году может вырасти в 1,4 раза, до 5,7 млн баррелей в сутки. При этом по газу у страны еще более масштабные планы - рост в 1,7 раз с текущего уровня в 800 млн кубометров в сутки, до 1,365 млрд (почти 500 млрд кубометров в год). При этом Иран рассчитывает стать одним из крупнейших экспортеров газа в мире. Для сравнения - за 2016 года Россия экспортировала 179 млрд кубометров газа при добыче в 640,2 млрд.

Заманиния отметил, что все эти планы Иран претворить в жизнь только при участии иностранных компаний в их проектах. Он сказал журналистам, что Тегеран планирует выставить на торги еще целый ряд газовых месторождений: шельфовые Фарзад А, Фарзад Б, Киш и Северный Парс, интересные "Газпрому" и "Роснефти". Но он подчеркнул, что индийские компании "продвинулись в переговорах гораздо дальше остальных".

Что касается российский нефтяников (заявки на участие в иранском тендере подали "Лукойл", "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть" и "Зарубежнефть"), то Иран готов допустить их к участию, но только после того как они предоставят технико-экономические и финансовые условия своих проектов.

В свою очередь глава "Татнефти" Наиль Маганов сказал, что они уже завершили предварительное исследование геологии двух нефтяных месторождений в Иране - Дехлорана и Шадегана, но условия контракта пока не обсуждались. "Зарубежнефть", которая также интересовалась иранскими месторождениями, планирует уже в этом году завершить переговоры и определить коммерческие условия нефтяного контракта с Ираном.

Шелковый энергетический путь

Выступая на конгрессе, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сравнил роль его страны с перекрестком дорог на пути "шелкового энергетического пути" и напомнил, что по территории Турции будут проложены несколько магистральных газопроводов: "Турецкий поток", "Южный газовый коридор" и Трансанатолийский газопровод.

Он сказал, что республика "создает систему хранилищ для долгосрочного решения проблемы поставок энергоресурсов", где будут аккумулироваться не менее 20% объема ежегодно потребляемого газа. Министр энергетики Турции Берат Албайрак добавил, что Турция намерена стать лидером по хранению газа в своем регионе и достичь объема в 1 млрд куб. м. после ввода хранилища газа под озером Туз.

Министр также рассказал планы по наращиванию собственной добычи нефти и газа. "Мы все больше фокусируемся на нефти, на добыче в Средиземном море, а также в регионе Черного моря". По его словам, страна уже проводит сейсмические исследования в бассейне Средиземного моря, на очереди бассейн Черного моря.

Ключевым для газоснабжения Турции проектом министр назвал "Турецкий поток", который будет поставлять газ по дну Черного моря из России в Турцию и далее в Европу. По словам главы российского Минэнерго, Турция уже в ближайшее время определит точку выхода на сушу этого газопровода. В реализации проекта также заинтересована и Болгария, премьер-министр которой заметил, что транзит через ее территорию газа из "Турецкого потока" составит 10 млрд куб. м.

Президент Турции также поднял тему развития электроэнергетических проектов в стране. Он оценил дополнительные энергетические мощности, необходимые Турции для удовлетворения растущих потребностей экономики страны, в 50 тыс. мегаватт. По его словам, атомная электростанция "Аккую", которую будет строить "Росатом", и АЭС в Синопе покроют 10% потребления энергии в Турции.

Новак сказал журналистам, что Турция до конца 2017 г. выдаст все разрешительные документы на строительство АЭС "Аккую", ее строительство начнется в 2018 г.

Цифровая экономика против ТЭК

Влияние технического прогресса на развитие нефтегазовой отрасли пока окончательно не определено, но может представлять угрозу: на взгляд главы Минэнерго России, новые технологии смогут до неузнаваемости преобразить нефтегазовую отрасль, которая известна своей консервативностью и малоподвижностью. Министр также впервые во время публичных выступлений оценил возможный эффект от использования технологий обработки big data и обозначил связанные с ними риски падения цены на углеводороды.

"Big datа применительно к энергетике имеет возможность не только резко удешевить энергоресурсы, потенциально убрав лишнюю стоимость у производителей, но и оказать подрывной эффект на производственные цепочки, на потребительские привычки", - сказал он. Среди ключевых направлений технологического прогресса Новак назвал энергетические, цифровые технологии и биотехнологии, искусственный интеллект и роботизацию, материаловедение, инфраструктурные и транспортные преобразования.

Его собеседники по панельной сессии - главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс, генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер, главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден - пришли к общему мнению, что спрос на энергию в мире будет расти, хотя структура и география этого спроса будут сильно меняться. При этом Новак заметил, что к 2040 году спрос на энергию вырастет минимум на 25%, но подчеркнул, что это будет происходить при параллельном увеличении доли возобновляемых источников электроэнергии.

Также министр довольно жестко прокомментировал подготовку Еврокомиссией мандата на ведение переговоров с Россией по трубопроводу "Северный поток-2" и назвал это "откровенным саботажем" проекта. На его взгляд, это будет способствовать только снижению энергобезопасности Европы.

Российские технологии

Минэнерго впервые за рубежом организовало российский стенд, на котором нефтегазовые компании России представили образцы своих перспективных технологий.

На стенде "Транснефть" презентовала макет магнитно-ультразвукового внутритрубного инспекционного прибора "Дефектоскоп". По словам начальника отдела организации участия в выставках и конференциях "Транснефти" Александра Плехова, российская технология уже сейчас является востребованной на мировых рынках, так как позволяет собрать информацию о существующих дефектах внутри трубопровода и сэкономить заказчику на оптимизации его ремонта.

При этом "Транснефть" продает не само оборудование, а услугу по сбору информации и расшифровку полученных данных. В частности, технологией активно интересуются мексиканские компании.

Также на стенде была представлена отечественная технология лазерной орбитальной сварки магистральных трубопроводов. По словам генерального директора "УТС-Интеграции" Ольги Морозовой, это оборудование не имеет аналогов в мире и способно удешевить стоимость сварки одного стыка на 30% за счет использования лазера и менее громоздкого оборудования. Технология уже аттестована у "Газпрома", и это оборудование может появиться на рынке уже к концу года.

"Total, Shell, представители Кувейта, Катара (заинтересовались технологией на выставке - прим. ред.). Они уже все здесь были. Мы получили приглашение от Ирака, от индийской делегации", - сказала Морозова.

Ранее заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов говорил ТАСС, что для России конгресс в Стамбуле станет первой координированной попыткой продвижения российских нефтегазовых технологий на зарубежных отраслевых выставках. По его словам, Россия планирует в 2020 г. начать экспорт российских нефтегазовых технологий, а к 2025 году стоимость поставок будет соизмерима с размером экспорта атомных и оборонных технологий. Он заметил, что приоритетными рынками для экспорта российского оборудования и технологий являются Иран и Ирак. В перспективе ими могут стать Ливия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Китай.

О конгрессе

Мировой нефтяной конгресс - один из крупнейших форумов в нефтегазовой индустрии. Конгресс, который проводится один раз в три года, в последний раз проходил в Москве в МВЦ "Крокус Экспо" в 2014 году.