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Семь ветропарков мощностью более 270 МВт появятся в Ульяновской области к 2021 г.

Экономика и бизнес
13 июля, 16:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Ульяновская область стала первым российским регионом, где было запущено строительство ветропарка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Не менее семи ветропарков будут созданы в Ульяновской области к 2021 году, их общая мощность составит 271 МВт. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Иннопром-2017" губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Учитывая ветропарк, который финский инвестор (компания "Фортум" - прим. ТАСС) строит в Ульяновске в настоящее время, на территории региона к 2021 году будут построены не менее 7 ветропарков общей мощностью 271 МВт и объемом инвестиций свыше 25 млрд рублей", - сказал он.

Губернатор уточнил, что федеральная программа предусматривает общую мощность ветропарков России 3,35 ГВт. В этом и следующем году лимит будет распределен между регионами.

"В середине июня подведены итоги федерального конкурса на отбор проектов по строительству ветропарков в субъектах РФ, заявка в объеме 1 ГВт совместного инвестиционного фонда развития ветроэнергетики, созданного "Фортум" и "Роснано", была отобрана. Данная мощность распределится на шесть субъектов РФ, из них 24% получит Ульяновская область - это 236 МВт на 6 проектов", - добавил Морозов.

По словам губернатора, сейчас есть большой спрос на сами ветряки, а также на их комплектующие. Он уточнил, что в регионе вопрос по локализации находится в стадии активной проработки, ведутся переговоры с вендорами, специалисты уже осмотрели производственные площадки, на которых планируется локализация производства в регионе. Региональные власти намерены задействовать для этих целей, в частности, завод "Аэрокомпозит".

"Предприятие производит композитные запчасти для самолетов и предполагает, что может производить лопасти для ветрогенераторов. А для Ульяновской области это - новые производства, новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления", - сказал Морозов.

Первый ветропарк

Губернатор подчеркнул, что Ульяновская область стала первой в России площадкой, где началось строительство ветропарка. По его словам, объем инвестиций в проект составит более 5 млрд рублей. Морозов добавил, что сдать объект планируется к концу 2017 года, 14 ветрогенераторов будут давать энергию в общую энергосистему.

Он также уточнил, что на данный момент смонтировано уже два ветряка, параллельно ведется строительство автомобильных дорог, завершается подведение линий электропередачи. Морозов также отметил, что инициативу увеличения мощностей ветропарка поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Ульяновскую область в этом году.

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