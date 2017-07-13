Компания Saudi Aramco ищет русских поставщиков на "Иннопроме"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, крупнейшая нефтяная компания в мире по добыче и нефтяным запасам Saudi Aramco провела первые переговоры с потенциальными российскими поставщиками нефтегазовых услуг и оборудования на промышленной выставке "Иннопром-2017".
Об этом ТАСС рассказал представитель компании.
Saudi Aramco впервые принимает участие в этой выставке, которая проходит в Екатеринбурге, и ранее не работала с российскими компаниями. Согласно информации на стенде компании, Saudi Aramco планирует закупить услуги на сумму $119 млрд в ближайшие 10 лет.
"Мы в первый раз участвуем в этой выставке и смотрим на те возможности, которые существуют в России. Мы провели переговоры с рядом компаний, результаты переговоров будут изучены в головном офисе компании", - сказал собеседник агентства, который не представился, сославшись на корпоративные правила.
Он добавил, что представители Aramco были удивлены существующими в России возможностями и ассортиментом нефтегазового оборудования. Компания пока не ответила на официальный запрос ТАСС относительно переговоров с российскими компаниями.
Saudi Aramco, одна из самых закрытых в информационном плане нефтяных компаний, планирует провести первичное размещение акций, которое глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "одним из самых значимых событий на рынке энергетики". В мае саудовская компания провела переговоры с "Роснефтью", на которых стороны обсуждали возможное сотрудничество в нефтегазовой сфере.
Отношения между двумя крупнейшими нефтедобывающими державами - Россией и Саудовской Аравией, которые вместе добывают 25% мировой нефти, исторически были достаточно прохладными, однако международные эксперты отмечают резкое их улучшение в последние годы, связывая это, в частности, с возвышением наследного принца Саудовской Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Потепление отношений, по мнению экспертов, открыло возможности для совместных проектов в экономике.
Москва и Эр-Рияд в сентябре прошлого года подписали соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Это соглашение сделало возможной договоренность о сокращении добычи, которое нефтедобывающие страны подписали 30 ноября 2016 года и которое действует до сих пор.