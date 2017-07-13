Японская компания станет новым резидентом ТОР в Якутии

ЯКУТСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Японская компания JFE Engineering Corp станет новым резидентом ТОР в Якутии. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый зампред правительства республики, министр экономики региона Алексей Стручков.

"Компания на территории республики реализует проект трехэтапного "Города умного земледелия". До конца этого года будет разработано технико-экономическое обоснование. Компания войдет либо в действующий ТОР "Кангалассы", или же будет создан новый ТОР на территории Хангаласского района", - сказал Стручков.

Как пояснил первый зампред, на первом этапе компания создаст тепличный комплекс на площади 2 га, где будут выращиваться зелень и овощи, на втором этапе будет построен животноводческий комплекс с переработкой молочной и мясной продукции с одновременным решением кормовой базы для обеспечения деятельности комплекса. На третьем этапе планируется строительство рыбного завода для промышленного разведения осетров.

"По предварительным расчетам, на инфраструктуру этого проекта требуется более 600 млн рублей - на энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, энергоцентр, котельную, газоснабжение, водозабор. На создание самих производственных объектов требуется примерно 1,3 млрд рублей", - сказал он. При этом первый этап - тепличный комплекс будет финансироваться сторонами в паритетных долях - 100 млн рублей вложит якутская сторона, 100 млн рублей - японская. "Оператором объекта назначена Корпорация развития Якутии, а в дальнейшем будет создана производственная компания, которая и станет резидентом ТОР", - пояснил Стручков.

По анализу рынка сбыта, как уточнил Стручков, создание нового тепличного комплекса совместно с действующей японской теплицей "Саюри" (резидент ТОР "Кангалассы" - прим. ТАСС) могут закрыть до 70% потребностей жителей Якутска и его окрестностей в овощах и зелени. "По мясной продукции мы обеспечиваем себя лишь на 30% и по молочной продукции - на 50%, оставшаяся часть может быть закрыта как раз новым животноводческим комплексом, который будет реализован на втором этапе", - уточнил первый зампред.

Японская компания "JFE Engineering" и правительство Якутии в октябре 2016 года подписали меморандум по проекту создания "Города умного земледелия" в республике. В Японии компания построила тепличный комплекс в губернаторстве Хоккайдо в городе Томакомай, также строятся теплицы в городах Саппоро и Ниигата. Компания имеет 18 отделений за пределами Японии, пока отделения в России нет, но компания принимает участие в фермерском проекте "Дальневосточный" в городе Артем, где имеется тепличное хозяйство общей площадью 18 га. Проект в Якутии для японских инвесторов является уникальным из-за климатических условий и наличия вечной мерзлоты.