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Паланкоев: Россия и Катар должны воспользоваться шансом на улучшение бизнес-связей

Экономика и бизнес
13 июля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Это касается взаимных инвестиций, сферы высоких технологий, создания логистических хабов, развития агропромышленной отрасли, отметил председатель российского-катарского совета при ТПП РФ

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия и Катар должны воспользоваться предоставившимся шансом на улучшение своих деловых отношений и развитие деловых связей, сообщил ТАСС председатель российско-катарского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) Ахмет Паланкоев, избранный в четверг на этот пост на заседании совета.

"Сегодня у России и Катара есть великолепный шанс значительно улучшить наши бизнес-связи и выйти на качественно новый уровень. Мы намерены этим шансом воспользоваться и максимально продвигать перспективные проекты российского бизнеса в Катаре и катарского - в России", - сказал Паланкоев ТАСС. "Это, прежде всего, касается взаимных инвестиций, сферы высоких технологий, создания логистических хабов, развития агропромышленной отрасли", - конкретизировал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ТПП, участники заседания отметили поступательное развитие связей бизнес-кругов двух стран. Импульс им был придан визитом в Россию эмира Катара Тамима Аль Тани в январе 2016 года. За год объем товарооборота двух стран вырос вдвое и достиг $60 млн. Однако, по оценке участников заседания, этот уровень "пока достаточно скромен".

Члены делового совета видят основные направления сотрудничества в инвестиционном взаимодействии, энергетической сфере, в том числе на площадке Форума стран-экспортеров газа. Значимое направление сотрудничества - контакты в культурно-гуманитарной сфере, в области спорта.

Паланкоев прогнозирует активизацию деловых контактов и культурно-гуманитарных и спортивных обменов после введения катарскими властями в июне текущего года нового облегченного визового режима для граждан Российской Федерации.

Участники делового совета отметили, что в феврале во время заседания российско-катарской межправкомиссии был подписан ряд соглашений, открывающих дополнительные возможности для закрепления Катара как стратегически важного направления для российского бизнеса.

Президент ООО "Группа Акрополь" Ахмет Паланкоев с 2006 года руководит также российско-турецким деловым советом при ТПП РФ. С 2010 по 2016 гг. был членом Совета Федерации от Республики Ингушетия, членом Комитета Совета Федерации по международным делам, руководителем группы Совета Федерации по сотрудничеству с Катаром.

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