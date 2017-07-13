Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Dr.Web сообщил о вредоносном коде на портале госуслуг

Экономика и бизнес
13 июля, 20:04 дата обновления: 13 июля, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Вредоносный код заставляет браузер посетителя сайта связываться с доменным адресом, зарегистрированным на неизвестное лицо, целью чего является попытка получить доступ к компьютеру пользователя

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/TACC

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Разработчики антивирусного программного обеспечения Dr.Web обнаружили потенциально вредоносный код, который был внедрен неизвестным лицом на портале государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru. Об этом сообщила пресс-служба компании, отмечая, что когда был скомпрометирован сайт, пока установить не удается.

Смотрите также

Трансграничная уязвимость: хакеры атаковали компьютеры в 74 странах

"Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В процессе динамического генерирования страницы сайта, к которой обращается пользователь, в код сайта добавляется контейнер, позволяющий загрузить или запросить любые сторонние данные у браузера пользователя", - указывает компания.

По ее данным, сейчас специалисты обнаружили не менее 15 доменов, среди которых: m3oxem1nip48.ru, m81jmqmn.ru и другие адреса намеренно неинформативных наименований. Как минимум для пяти из них диапазон адресов принадлежит компаниям, зарегистрированным в Нидерландах.

"За последние сутки запросы к этим доменам либо не завершаются успехом, так как сертификат безопасности большинства этих сайтов просрочен либо не содержит вредоносного кода, однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код", - отмечает разработчик.

В Минкомсвязи ТАСС заявили, что обнаруженная угроза незначительна, никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится. 

"Потенциальная угроза незначительна, в настоящий момент ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта. Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится", - сообщили в пресс-службе министерства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Иннопром" удивил иностранцев качеством российской промышленной продукции
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве
6
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
7
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
Темы дня
Реклама