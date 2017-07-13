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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Марину Баранову заместителем руководителя Росреестра. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.
"Назначить Баранову Марину Владимировну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе.
Ранее Баранова занимала должность начальника финансово-экономического управления Росреестра.