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Медведев назначил Марину Баранову заместителем руководителя Росреестра

Экономика и бизнес
13 июля, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее Баранова возглавляла финансово-экономического управление ведомства

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Марину Баранову заместителем руководителя Росреестра. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.

"Назначить Баранову Марину Владимировну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе.

Ранее Баранова занимала должность начальника финансово-экономического управления Росреестра.

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