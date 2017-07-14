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Госдума приняла закон о правовом статусе самозанятых граждан

Экономика и бизнес
14 июля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Документ позволит "предусмотреть возможность для граждан осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя"

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс РФ об определении правового статуса самозанятых граждан.

Как пояснил на заседании один из авторов проекта, глава комитета Павел Крашенинников, проект направлен на определение правового статуса самозанятых граждан, в том числе в целях исключения возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.

"К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это могут быть услуги няни, сиделки, репетитора, бытовые услуги, услуги водителя, фотографа, переводчика и другие", - уточнил он.

Сейчас, добавил Крашенинников, Гражданским кодексом предусмотрено, что осуществлять деятельность в целях получения прибыли могут только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. "То есть и репетитор, и нянечка, и частный извозчик при наличии других признаков предпринимательской деятельности (самостоятельная, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли) обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что влечет за собой выполнение различных требований законодательства", - отметил Крашенинников.

Законом вносятся изменения в Гражданский кодекс, которые позволят "предусмотреть возможность для граждан осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя". При этом точный перечень видов деятельности будет определяться правительством РФ.

"Принятие закона станет правовой основной для исполнения поручения президента РФ об исключении любой возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством и позволит внести необходимые для этого изменения в другие законодательные акты РФ (такие, как закон о занятости, о государственной регистрации юридических лиц, Налоговый кодекс и др.). Поправки позволят сделать деятельность миллионов самозанятых граждан нашей страны законной без необходимости сбора и подачи множества различных документов, дадут возможность им выйти из тени и не считаться нарушителем или преступником", - заключил глава комитета.

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