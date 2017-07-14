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"Швабе" представит порядка 70 новых разработок на МАКС-2017

Экономика и бизнес
14 июля, 14:51 UTC+3 ТАСС

Холдинг представит свои изделия в четырех тематических зонах: "Авиация", "Космос", "Оптика и Прицелы" и "ПВО"

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ТАСС, 14 июля. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представит более 70 разработок на 13-м Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017), который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор холдинга Алексей Патрикеев.

"Передовые разработки предприятий холдинга в области оптики, электроники и навигационных систем, а их более 70, будут представлены на общей экспозиции электронного кластера "Ростеха". В этом году изделия "Швабе" будут представлены в четырех тематических зонах: "Авиация", "Космос", "Оптика и Прицелы" и "ПВО", - приводит слова Патрикеева пресс-служба холдинга.

Среди разработок, которые увидят посетители МАКС, - оптико-электронные и навигационные системы для воздушных судов и космических аппаратов. В составе экспозиции будет также представлена наблюдательная, тепловизионная техника, оптические материалы и фотоприемные устройства, а так же лазерная техника.

Ключевыми экспонатами "Швабе" на МАКС-2017, сообщает пресс-служба холдинга, станут облегченные зеркала из астроситалла (стеклокристаллический материал со сверхнизким коэффициентом теплового расширения - прим. ТАСС) и карбида кремния для крупногабаритной оптики и широкозахватная мультиспектральная оптико-электронная аппаратура "Аврора" для малых космических аппаратов. Инженеры и разработчики представят также посетителям авиасалона различные оптические системы наблюдения, а так же устройства для различных видов техники, позволяющие получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в том числе в условиях ограниченной видимости.

Салон МАКС проводится один раз в два года. Мероприятие проходит под патронажем президента России. В 2015 году в выставке приняло участие более 700 компаний из 30 стран мира. Мероприятие посетило более 400 тыс. человек. Организаторами авиасалона выступают Министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех", официальным устроителем является ОАО "Авиасалон".

На начало июня зарезервировано более 95% выставочных площадей, подтверждено участие более 770 компаний, представляющих 30 стран мира. В летной программе примут участие 84 воздушных судна, свое мастерство покажут восемь пилотажных групп.

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