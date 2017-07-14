Цена барреля нефти Brent превысила $49

Хашиг: бюджет ФК "Краснодар" остался на прежнем уровне, но заработки вырослиСпорт 14 июля, 16:38
Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе СмоловаСпорт 14 июля, 16:29
"Тренчин" и "Бней Иегуда" - соперники "Зенита" в Лиге ЕвропыСпорт 14 июля, 16:27
Копьеметательница Ребрик считает, что способна показать высокий результат на ЧМ в ЛондонеСпорт 14 июля, 16:22
Тренер: зимний ЧМ-2018 станет первым крупным стартом для легкоатлетки КоневойСпорт 14 июля, 16:16
"Русский фестиваль" в честь 120-летия установления дипотношений открылся в БангкокеКультура 14 июля, 16:15
Бывший нападающий "Вашингтона" Галиев подписал контракт с "Ак Барсом"Спорт 14 июля, 16:12
"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником КузьминымСпорт 14 июля, 16:06
Россиянин Молчанов вышел в финал ЧМ в прыжках в водуСпорт 14 июля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,2% - до $49,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз котировки нефти были выше отметки в $49 за баррель 6 июля 2017 года.