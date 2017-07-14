Цена барреля нефти Brent превысила $49

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,2% - до $49,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были выше отметки в $49 за баррель 6 июля 2017 года.