Сбербанк изменит бизнес-модель из-за снижения инфляции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сбербанк изменит свою бизнес-модель в связи со снижением инфляции. Об этом журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов.
"Это потребует изменений бизнес-модели, которую мы будем закладывать в нашу новую стратегию, которая будет презентована осенью текущего года", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о влиянии низкой инфляции на банк.
Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что Минфин прогнозирует замедление годовой инфляции в России в июле до 4,3% с 4,4% в июне.
ЦБ, Минфин и Минэкономразвития уверены в том, что инфляция в РФ по итогам года составит около 4%.