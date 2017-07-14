Сбербанк изменит бизнес-модель из-за снижения инфляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сбербанк изменит свою бизнес-модель в связи со снижением инфляции. Об этом журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

"Это потребует изменений бизнес-модели, которую мы будем закладывать в нашу новую стратегию, которая будет презентована осенью текущего года", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о влиянии низкой инфляции на банк.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что Минфин прогнозирует замедление годовой инфляции в России в июле до 4,3% с 4,4% в июне.

ЦБ, Минфин и Минэкономразвития уверены в том, что инфляция в РФ по итогам года составит около 4%.