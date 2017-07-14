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Кабмин одобрил законопроект, расширяющий основания для штрафов юрлиц за взятки

Экономика и бизнес
14 июля, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Документ дополнит статью КоАП о незаконном вознаграждении от имени юрлица, практика применения которой растет

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило разработанный Минюстом законопроект, расширяющий основания для привлечения к штрафам компаний, в интересах которых давались взятки. Как сообщили в пресс-службе Минюста, законопроект призван дополнить статью 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица").

Тем самым, пояснили в Минюсте, юридические лица можно будет привлечь к ответственности и в том случае, если взятка или подкуп совершались (либо ее лишь предлагали или обещали в интересах юридического лица) не только от имени или в интересах этого юридического лица, но и в интересах связанного с ним юридического лица - это может быть аффилированное лицо, дочернее общество и т. п. Документ также уточняет круг лиц, выступающих на стороне взяткополучателя.

По статье 19.28 КоАП привлекает к ответственности прокуратура, как правило, после получения материалов следствия о даче взятки. Практика применения этой статьи растет.

Так, в минувшем году прокуроры привлекли к ответственности по этой статье 391 компанию, с начала этого года - 60 компаний. Всего с 2014 года к ответственности по ст. 19.28 КоАП было привлечено 1,077 тыс. юридических лиц. Штраф составляет не менее 1 млн руб., поэтому общая сумма уже назначенных штрафов превысила 1 млрд руб.

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