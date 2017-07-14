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ВЦИОМ выиграл конкурс на проведение социологических опросов для Госдумы

Экономика и бизнес
14 июля, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Аппарат нижней палаты парламента заплатит организации за проведение работ 27,8 млн рублей

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стал победителем в конкурсе на оказание услуг по проведению социологических исследований для Госдумы. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Отмечается, что аппарат Госдумы заплатит организации за проведение работ 27,8 млн рублей. Кроме ВЦИОМ, в конкурсе принимали участие Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и компания "Ромир мониторинг стандарт".

По данным портала госзакупок, Госдума поручает победителю конкурса, в частности, выявление мнения населения, представителей отдельных целевых групп и экспертного сообщества по актуальным общественно-политическим и социально-экономическим проблемам, о деятельности политических партий, а также определение возможных рисков принятия отдельных нормативно-правовых актов.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить социологические опросы по законопроектам, вносимым или находящимся на рассмотрении в нижней палате.

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