Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву

Экономика и бизнес
15 июля, 9:32 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 15, июля. /ТАСС

В заявлении авиакомпании говорится, что "российские авиационные власти неожиданно известили "Georgian airways" об упразднении 4 рейсов в направлении Тбилиси - Москва"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания "Georgian airways", с 2014 года осуществляющая регулярные рейсы по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси, сообщила о вынужденном сокращении количества полетов в столицу России. В обнародованном в субботу в Тбилиси заявлении авиакомпании сказано, что "российские авиационные власти неожиданно известили "Georgian airways" об упразднении 4 рейсов в направлении Тбилиси - Москва".

"Подобные действия ставят в нас в неравное положение с другими авиакомпаниями", - сказано в заявлении "Georgian airways"

Руководство авиакомпании призвало Министерство экономики и устойчивого развития Грузии "отреагировать на односторонние действия российской стороны, которые создают проблемы как пассажирам, так и авиакомпании, а также незамедлительно принять соответствующие меры". Это заявление Georgian airways пока никак не комментируют ни в Минэкономики Грузии, ни в Агентстве гражданской авиации страны.

Регулярное авиасообщение между Грузией и РФ было прервано в августе 2008 года по решению РФ. С 2009 года грузинская авиакомпания Georgian airways с согласия РФ начала чартерные рейсы Тбилиси - Москва, а с октября 2014 года перешла на регулярные полеты. В апреле 2015 года в результате консультаций между авиационными властями Грузии и России была достигнута договоренность о частоте полетов между двумя странами. Согласно договоренности, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, а в летний навигационный сезон - по 21 рейсу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
2
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
3
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
4
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
5
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
6
ДТП в Тульской области мог спровоцировать водитель грузовика
7
Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн
Темы дня
Реклама