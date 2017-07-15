Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания "Georgian airways", с 2014 года осуществляющая регулярные рейсы по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси, сообщила о вынужденном сокращении количества полетов в столицу России. В обнародованном в субботу в Тбилиси заявлении авиакомпании сказано, что "российские авиационные власти неожиданно известили "Georgian airways" об упразднении 4 рейсов в направлении Тбилиси - Москва".

"Подобные действия ставят в нас в неравное положение с другими авиакомпаниями", - сказано в заявлении "Georgian airways"

Руководство авиакомпании призвало Министерство экономики и устойчивого развития Грузии "отреагировать на односторонние действия российской стороны, которые создают проблемы как пассажирам, так и авиакомпании, а также незамедлительно принять соответствующие меры". Это заявление Georgian airways пока никак не комментируют ни в Минэкономики Грузии, ни в Агентстве гражданской авиации страны.

Регулярное авиасообщение между Грузией и РФ было прервано в августе 2008 года по решению РФ. С 2009 года грузинская авиакомпания Georgian airways с согласия РФ начала чартерные рейсы Тбилиси - Москва, а с октября 2014 года перешла на регулярные полеты. В апреле 2015 года в результате консультаций между авиационными властями Грузии и России была достигнута договоренность о частоте полетов между двумя странами. Согласно договоренности, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, а в летний навигационный сезон - по 21 рейсу.