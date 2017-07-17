Продажа патентов в первом квартале этого года принесла Москве почти 4 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 40 тыс. патентов приобретено в Москве в первом квартале этого года, что почти наполовину превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития столицы Владимира Ефимова.

По данным мэрии, в первом квартале 2017 года приобретено более 40 тыс. патентов на сумму 3,8 млрд рублей. Отмечается, что их количество на 40% превышает показатели за аналогичный период 2016 года, а объем начислений - на 60%.

Рекордсменом в количественном отношении стала розничная торговля, приобретено более 20 тыс. патентов на сумму 2,3 млрд рублей. На первом месте по динамике роста - сфера общественного питания, приобретено 773 патента на сумму 102 млн руб., прирост по сравнению с прошлым годом - на 90 и 95% соответственно.

"Этот режим налогообложения - оптимальное решение для предпринимателей. В силу своих особенностей он минимизирует риски новичков, только открывших дело, освобождает от налогового и бухгалтерского учета", - отметил Ефимов.

Предприниматель избавлен от необходимости заполнять налоговую декларацию, платить торговый сбор, НДС и НДФЛ, нанимать бухгалтера, его общение с налоговыми органами также сведено к минимуму.