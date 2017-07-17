Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Продажа патентов в первом квартале этого года принесла Москве почти 4 млрд рублей

Экономика и бизнес
17 июля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Количество приобретенных патентов с января по июль 2017 года на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 40 тыс. патентов приобретено в Москве в первом квартале этого года, что почти наполовину превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития столицы Владимира Ефимова.

По данным мэрии, в первом квартале 2017 года приобретено более 40 тыс. патентов на сумму 3,8 млрд рублей. Отмечается, что их количество на 40% превышает показатели за аналогичный период 2016 года, а объем начислений - на 60%.

Рекордсменом в количественном отношении стала розничная торговля, приобретено более 20 тыс. патентов на сумму 2,3 млрд рублей. На первом месте по динамике роста - сфера общественного питания, приобретено 773 патента на сумму 102 млн руб., прирост по сравнению с прошлым годом - на 90 и 95% соответственно.

"Этот режим налогообложения - оптимальное решение для предпринимателей. В силу своих особенностей он минимизирует риски новичков, только открывших дело, освобождает от налогового и бухгалтерского учета", - отметил Ефимов.

Предприниматель избавлен от необходимости заполнять налоговую декларацию, платить торговый сбор, НДС и НДФЛ, нанимать бухгалтера, его общение с налоговыми органами также сведено к минимуму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
4
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама