Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг рассчитывает, что программа продпомощи малоимущим заработает в 2019 г.

Экономика и бизнес
17 июля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал журналистам, что программа продовольственной помощи может заработать не раньше 2018 г.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Программа продовольственной помощи малоимущим (так называемые продкарты - прим.ТАСС) может заработать в России в 2019 г. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Мы с коллегами из Минфина достигли принципиальной договоренности о том, что программа должна быть реализована. Конкретный размер и источники финансирования сейчас обсуждается, речь идет о сумме порядка 200 млрд руб. И с учетом особенностей формирования бюджета, и необходимости принятия нового федерального закона старт ей дать получится ориентировочно в 2019 г.", - сказал замминистра.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал журналистам, что программа продовольственной помощи может заработать не раньше 2018 г.

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары. Как поясняли ТАСС в Минпромторге, карты продовольственной помощи малоимущим позволят покупать практически любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака.

Социально незащищенные категории граждан будут получать на специальную карту - продовольственный сертификат платежной системы "Мир" - определенную сумму баллов, на которую можно будет приобрести товары из программы. Эти баллы будут эквивалентны денежным средствам, но сам сертификат формально не будет являться банковской картой. Баллами можно будет расплатиться в любой торговой точке, которая, в свою очередь, получит средства из федерального бюджета. Центральным элементом цепочки взаиморасчетов между участниками будет являться оператор программы. Сейчас обсуждается, понадобится ли участие в программе банков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Евтухов, Виктор Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама