Минпромторг рассчитывает, что программа продпомощи малоимущим заработает в 2019 г.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Программа продовольственной помощи малоимущим (так называемые продкарты - прим.ТАСС) может заработать в России в 2019 г. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Мы с коллегами из Минфина достигли принципиальной договоренности о том, что программа должна быть реализована. Конкретный размер и источники финансирования сейчас обсуждается, речь идет о сумме порядка 200 млрд руб. И с учетом особенностей формирования бюджета, и необходимости принятия нового федерального закона старт ей дать получится ориентировочно в 2019 г.", - сказал замминистра.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал журналистам, что программа продовольственной помощи может заработать не раньше 2018 г.

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары. Как поясняли ТАСС в Минпромторге, карты продовольственной помощи малоимущим позволят покупать практически любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака.

Социально незащищенные категории граждан будут получать на специальную карту - продовольственный сертификат платежной системы "Мир" - определенную сумму баллов, на которую можно будет приобрести товары из программы. Эти баллы будут эквивалентны денежным средствам, но сам сертификат формально не будет являться банковской картой. Баллами можно будет расплатиться в любой торговой точке, которая, в свою очередь, получит средства из федерального бюджета. Центральным элементом цепочки взаиморасчетов между участниками будет являться оператор программы. Сейчас обсуждается, понадобится ли участие в программе банков.