Кабмин подготовил поправки о совершенствовании защиты прав дольщиков

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило поправки к законопроекту о совершенствовании механизма защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"Поправками к законопроекту предусматривается создание публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" путем преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на регулирование деятельности компенсационного фонда долевого строительства, созданного в целях защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками.
Поправками предусматривается обеспечение дополнительной прозрачности деятельности фонда, в том числе контроль и аудит со стороны Счетной палаты, парламентский контроль.
Изменения также направлены на упрощение процедуры банкротства застройщиков, сокращение ее сроков в целях ускорения решения проблем для граждан.