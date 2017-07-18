Кабмин подготовил поправки о совершенствовании защиты прав дольщиков

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило поправки к законопроекту о совершенствовании механизма защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Поправками к законопроекту предусматривается создание публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" путем преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на регулирование деятельности компенсационного фонда долевого строительства, созданного в целях защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками.

Поправками предусматривается обеспечение дополнительной прозрачности деятельности фонда, в том числе контроль и аудит со стороны Счетной палаты, парламентский контроль.

Изменения также направлены на упрощение процедуры банкротства застройщиков, сокращение ее сроков в целях ускорения решения проблем для граждан.