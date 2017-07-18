Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин подготовил поправки о совершенствовании защиты прав дольщиков

Экономика и бизнес
18 июля, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Законопроект направлен на регулирование деятельности компенсационного фонда долевого строительства, созданного в целях защиты прав, законных интересов и имущества дольщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило поправки к законопроекту о совершенствовании механизма защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Поправками к законопроекту предусматривается создание публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" путем преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на регулирование деятельности компенсационного фонда долевого строительства, созданного в целях защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками.

Поправками предусматривается обеспечение дополнительной прозрачности деятельности фонда, в том числе контроль и аудит со стороны Счетной палаты, парламентский контроль.

Изменения также направлены на упрощение процедуры банкротства застройщиков, сокращение ее сроков в целях ускорения решения проблем для граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
2
Минобороны обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
3
На МАКС-2017 покажут экспериментальный образец двухтонного конвертоплана
4
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи
5
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
6
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
7
ВЦИОМ: россияне оценивают свою жизнь в 2017 году лучше, чем в 2015-2016 годах
Темы дня
Реклама