Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцы

САМАРА, 18 июля. /ТАСС/. Свыше 200 человек, как ожидается, будут уволены с "АвтоВАЗа" в Тольятти в ближайшие месяцы в связи с сокращением штата. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

"Согласно официальному уведомлению, поступившему от "АвтоВАЗа", численность работников предприятия, предполагаемых к увольнению в ближайшие месяцы в связи с сокращением численности или штата работников, в том числе выходом на досрочную пенсию, составляет 215 человек", - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в правительстве региона, с 2014 года реализуется межведомственный план мероприятий по содействию занятости граждан, высвобождаемых с предприятий Тольятти, в том числе с "АвтоВАЗа". Планом предусматривается предоставление широкого круга бесплатных государственных услуг: организация временных и общественных работ, направление на профессиональное обучение, предоставление профориентационных услуг, проведение ярмарок вакансий.

"В случае ухудшения ситуации на рынке труда Тольятти будут предприниматься дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда", - подчеркнули в пресс- службе. По данным на текущий месяц, численность безработных в Тольятти составила 6,4 тыс. человек, что на 26,5% меньше, чем по состоянию на конец июля 2016 года. Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил в июле 2017 года 1,5%, что ниже аналогичного показателя прошлого года.

Компания в понедельник официально подтвердила объявленную в феврале этого года информацию о сокращении 740 человек, не занятых в основном производстве.

Как заявил в понедельник полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, численность персонала "АвтоВАЗа" может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2200 человек в 2018 году.

В свою очередь в "АвтоВАЗе" опровергли информации о массовом сокращении сотрудников и заверили, что в настоящее время у предприятия нет планов по увеличению числа сотрудников (с 740 человек), подпадающих под увольнение.

Кроме того, в июне глава "АвтоВАЗа" Николя Мор в интервью ТАСС уже опровергал информацию об увольнении 2 тыс. сотрудников предприятия. Как пояснял Мор, речь идет о прогнозном уменьшении численности от перехода людей в индустриальный парк или другие компании в 2017 году. Сотрудникам будут предложены постоянные рабочие места у резидентов индустриального парка - с такой же зарплатой и условиями труда.

Создание новых рабочих мест

"АвтоВАЗ" приступил к реализации проекта Индустриального парка в феврале 2017 года. В числе основных задач парка - создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах "АвтоВАЗа", в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов, выполнение работ по подготовке производства новой продукции на "АвтоВАЗе" и осуществление работ, ранее выполнявшихся для "АвтоВАЗа" сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти.

Как сообщалось ранее, первые резиденты парка создадут более 1,3 тыс. рабочих мест в 2017 году. В индустриальный парк были переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки "АвтоВАЗа". Общая площадь парка составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств "АвтоВАЗа" и для сдачи в аренду сторонним резидентам.

Как сообщил в июне в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Самарской области Николай Меркушкин, более 1,5 тыс. новых рабочих мест должно появиться в Тольятти в рамках проекта создания на площадях "АвтоВАЗа" Центра комплексных решений ПАО "Сбербанк России". По его словам, у региона есть совместный проект со Сбербанком, который переводит в Тольятти одно из своих подразделений. На первом этапе создается 1,1 тыс. новых рабочих мест, на втором - еще 450 мест.

Проект предусматривает реконструкцию свободных помещений автозавода. В создаваемый центр смогут трудоустроиться бывшие сотрудники "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий. В центре комплексных решений будет работать колл-центр Сбербанка, сотрудники будут также заниматься подготовкой различных аналитических отчетов. До 1 сентября 2017 года количество работников центра должно составить около 1 тыс. человек.

Цена высвобождения кадров

Для тех, кто все-таки решил покинуть компанию, реализуются различные программы, в том числе пенсионная программа с корпоративными выплатами, программа поддержки персонала, переходящего к другим работодателям.

Кроме того, как пояснила директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, "с точки зрения трудового законодательства и законодательства о занятости, максимальная стоимость высвобождения может составить до пяти средних заработных плат".

Это значит, что попавший под сокращение сотрудник может получить в качестве компенсации при увольнении порядка пяти среднемесячных заработных плат.

По данным годового отчета компании за 2016 год, среднесписочная численность персонала "АвтоВАЗа" составила 42,725 тыс. человек, средняя заработная плата - 28,939 тыс. рублей в месяц.

Естественный процесс

Процесс сокращения численности сотрудников в "АвтоВАЗе", с одной стороны, естественная сторона модернизации производства. Но с другой, вопрос носит больше социальный характер, считает независимый автоэксперт Роман Гуляев.

"Процесс сокращения там (в "АвтоВАЗе") естественный, потому что производство становится более современным. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что это вопрос больше социальный, нежели рабочий, потому что "АвтоВАЗ", фактически, моногород", - прокомментировал Гуляев.