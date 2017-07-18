Власти Москвы приглашают инвесторов принять участие в редевелопменте промзоны ЗИЛ

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные власти приглашают инвесторов принять участие в проекте по редевелопменту части территорий промышленной зоны ЗИЛ, где до 2022 года должны быть построены музей АМО ЗИЛ и технопарк. Об этом сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.
"Власти столицы объявили о конкурсе на приобретение 100-процентной доли ООО "Корпус", - говорится в сообщении. Там отмечается, что стартовая стоимость договора купли-продажи доли составляет 1,13 млрд рублей.
На территории промзоны должны разместиться технопарк и музей АМО ЗИЛ. "Объекты будущего технопарка суммарной площадью порядка 114 тыс. кв. метров должны быть введены в эксплуатацию не позднее июня 2022 года. Музей АМО ЗИЛ должен быть открыт к октябрю 2022 года", - отмечается в сообщении.
Будущему собственнику предстоит обеспечить присвоение территории статуса технопарка в срок не позднее декабря 2022 года. Согласно данным компании CBRE, в Москве растет востребованность формата технопарков.
"На сегодняшний день в Москве работают уже более 15 технопарков. Если раньше основными клиентами технопарков выступали высокотехнологичные компании - телекоммуникационные, фармацевтические, робототехнические - то сегодня подобные кластеры востребованы также со стороны малого и среднего бизнеса. Привлекательность определяет комфортная для резидентов инфраструктура, определенные льготы", - цитирует департамент представителя CBRE Василия Григорьева.