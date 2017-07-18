Кудрин: текущий внутренний спрос не обеспечивает рост экономики РФ на 3-4% к 2025 г.

ВЛАДИМИР, 18 июля. /ТАСС/. Рост российской экономики к 2025 году до 3-4% невозможен без повышения доли несырьевого экспорта, внутренний спрос не сможет обеспечить рост ВВП. Об этом сказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Наш внутренний спрос не обеспечивает рост на 3-4% к 2025 году. Нам нужно уменьшить свою зависимость от экспорта нефтегазовых ресурсов, к 2024 году - удвоить несырьевой экспорт, а к 2035 году сделать так, чтобы несырьевой экспорт превышал сырьевой", - отметил он.

В мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы. Он предполагает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста на уровне и выше среднемировых.

Помимо кабмина над программами развития работали эксперты возглавляемого бизнес-омбудсменом Борисом Титовым Столыпинский клуб и ЦСР под руководством Алексея Кудрина.

Стратегия роста, которую подготовил Столыпинский клуб во главе с Титовым, охватывает период до 2025 года и позволит России ускорить темпы роста ВВП до 5% в год. Авторы проекта выступают за отказ от плавающего курса рубля, увеличение эмиссии и наращивание госдолга, но против повышения пенсионного возраста.

Альтернативой является программа Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, которая предполагает реформу госуправления, пенсионной и правоохранительной систем, а также меры по снижению роли государства в экономике и перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого капитала и инфраструктур. Стратегия ЦСР предполагает темп роста экономики до 3,5% к концу 2022 года.