Часть строящихся в Севастополе по ФЦП объектов не будет сдана в срок

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Некоторые объекты, которые строятся в Севастополе в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года, не будут сданы в этом году, как было запланировано. Об этом во вторник журналистам сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров по итогам совещания о ходе реализации ФЦП в Севастополе.
"К сожалению, отставание (по ФЦП - прим. ТАСС) не ликвидировано, и на сегодняшний есть понимание, что у нас, наверное, ввод ряда объектов не будет реализован в текущем году и будет перенесен", - сказал Назаров.
По его словам, речь идет о трех детсадах, строящихся по ФЦП со сроком сдачи в 2017 году. "Они в стадии строительства, но отставание не ликвидировано, поэтому они будет перенесены вводом на следующий год", - пояснил замминистра.
Назаров уточнил, что в ходе совещания обсуждались вопросы организации работы строительного комплекса. "Организация работы строительного комплекса требует еще серьезных усилий, потому что объем финансирования достаточно большой, и он увеличивается - по обращению губернатора президент еще выделил деньги на строительство больниц, школ, садиков. Но научиться осваивать и эффективно и качественно строить, для начала - проектировать, здесь у нас есть проблема, и ей надо серьезно заниматься", - добавил замминистра.
Он отметил, что долгое время подобные объемы строительства в Севастополе не осуществлялись. "Что называется, свалилось счастье, теперь как бы его переварить", - пояснил Назаров. Замминистра добавил, что Минэкономразвития оказывает необходимую помощь севастопольским властям для своевременной реализации ФЦП. В частности, это касается ускорения выхода из экспертизы проекта автодороги в Камышовой бухте с тем, чтобы строительство объекта, как и было запланировано, началось в 2017 году.
ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года была утверждена после воссоединения этих двух регионов с Россией для решения многих инфраструктурных, экономических и социальных проблем, накопленных за годы нахождения полуострова в составе Украины. В частности, по ФЦП в этом году планировалось построить 6 детских садов. На совещании, посвященном реализации ФЦП в Севастополе в мае этого года, Назаров назвал существующее на тот момент отставание в реализации ФЦП некритичным, тогда также шла речь о трех детских садах.