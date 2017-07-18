Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Часть строящихся в Севастополе по ФЦП объектов не будет сдана в срок

Экономика и бизнес
18 июля, 16:25 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, июля. /ТАСС

Так, три детских сада будут открыты только в следующем году, хотя сдача была запланирована на 2017 год

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Некоторые объекты, которые строятся в Севастополе в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года, не будут сданы в этом году, как было запланировано. Об этом во вторник журналистам сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров по итогам совещания о ходе реализации ФЦП в Севастополе.

"К сожалению, отставание (по ФЦП - прим. ТАСС) не ликвидировано, и на сегодняшний есть понимание, что у нас, наверное, ввод ряда объектов не будет реализован в текущем году и будет перенесен", - сказал Назаров.

По его словам, речь идет о трех детсадах, строящихся по ФЦП со сроком сдачи в 2017 году. "Они в стадии строительства, но отставание не ликвидировано, поэтому они будет перенесены вводом на следующий год", - пояснил замминистра.

Назаров уточнил, что в ходе совещания обсуждались вопросы организации работы строительного комплекса. "Организация работы строительного комплекса требует еще серьезных усилий, потому что объем финансирования достаточно большой, и он увеличивается - по обращению губернатора президент еще выделил деньги на строительство больниц, школ, садиков. Но научиться осваивать и эффективно и качественно строить, для начала - проектировать, здесь у нас есть проблема, и ей надо серьезно заниматься", - добавил замминистра.

Он отметил, что долгое время подобные объемы строительства в Севастополе не осуществлялись. "Что называется, свалилось счастье, теперь как бы его переварить", - пояснил Назаров. Замминистра добавил, что Минэкономразвития оказывает необходимую помощь севастопольским властям для своевременной реализации ФЦП. В частности, это касается ускорения выхода из экспертизы проекта автодороги в Камышовой бухте с тем, чтобы строительство объекта, как и было запланировано, началось в 2017 году.

ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года была утверждена после воссоединения этих двух регионов с Россией для решения многих инфраструктурных, экономических и социальных проблем, накопленных за годы нахождения полуострова в составе Украины. В частности, по ФЦП в этом году планировалось построить 6 детских садов. На совещании, посвященном реализации ФЦП в Севастополе в мае этого года, Назаров назвал существующее на тот момент отставание в реализации ФЦП некритичным, тогда также шла речь о трех детских садах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли
3
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама