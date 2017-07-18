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Объем заказов на МС-21 увеличился до 205 самолетов

Экономика и бизнес
18 июля, 17:11 UTC+3 область/ 18, июля. /ТАСС

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, этот самолет является революционным для российского авиастроения

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Объем твердых заказов на МС-21 увеличился со 175 до 205 самолетов. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам совещания по развитию авиастроения, которое провел на авиасалоне МАКС президент РФ Владимир Путин.

"Мы рассматривали отдельно программу стимулирования покупки самолетов МС-21. Сегодня уже цифра твердых заказов поменялась со 175 до 205 самолетов. Это твердые заказы уже за счет того, что мы решили раскатывать этот самолет не только по линии "Аэрофлота", который покупает 50 машин, но еще по линии двух других компаний - это ВИМ-авиа и Red Wings", - сказал Рогозин.

По словам вице-премьера, этот самолет является революционным для российского авиастроения. "То, что сразу три российские авиакомпании будут закупать МС-21, это очень правильный тактический ход", - сказал Рогозин.

Он отметил, что первые три года эксплуатации нового самолета являются очень важными для того, чтобы в последующем продвигать его для продажи другим авиакомпаниям.

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