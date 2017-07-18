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ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Правительство будет настаивать на изменении правил закупки иностранных самолетов и предложит для российских авиакомпаний меры по стимулированию приобретения отечественной авиатехники. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам совещания по развитию авиастроения, которое провел на авиасалоне МАКС президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, мы будем настаивать на изменениях правил Таможенного союза, по которым сегодня практически без уплаты таможенных сборов и НДС в условиях короткого десятилетнего лизинга завозится основная авиационная техника. Прямые потери российского бюджета сегодня от засилья иностранной авиатехники составляют не менее $1 млрд в год", - сказал Рогозин.
По его словам, соответствующие предложения были представлены во вторник президенту России Владимиру Путину.
"Мы надеемся, что в ближайшее время Государственная Дума примет закон, в соответствии с которым комиссия правительства по импортозамещению будет обладать необходимыми правами для того, чтобы регулировать подобного рода завоз в РФ иностранной авиационной техники. И мы будем стимулировать наши авиационные компании, прежде всего, экономическими мерами, чтобы они покупали качественные российские самолеты, не держали иностранное старье за пределами срока эксплуатации, не подвергали наших пассажиров даже малейшей опасности", - сказал Рогозин.