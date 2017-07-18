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Новикомбанк поможет Роскосмосу с развитием банковского обслуживания госкорпорации

Экономика и бизнес
18 июля, 19:22 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ 18, июля. /ТАСС

Стороны также изучают возможность расширения сотрудничества и подписания программы мероприятий по развитию совместных проектов

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Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров и Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева

Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров и Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева

© Пресс-служба Новикомбанка

ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Новикомбанк в рамках аэрокосмического салона МАКС-2017 подписали соглашение о сотрудничестве по развитию комплексного банковского обслуживания госкорпорации.

Документ подписали генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров и председатель правления банка Елена Георгиева.

Соглашение предусматривает разработку банком кредитно-финансовых механизмов для реализации проектов Роскосмоса и предложения по предоставлению современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности госкорпорации и предприятий и организаций ракетно-космической отрасли России.

Роскосмос в рамках партнерства получит доступ к стандартным банковским продуктам: дистанционное банковское обслуживание, кредитование текущей деятельности, финансовая экспертиза проектов, услуги финансового консультанта при осуществлении операций через банк и другие.

Стороны также изучают возможность расширения сотрудничества и подписания программы мероприятий по развитию совместных проектов.

"Реализация достигнутых договоренностей позволит Новикомбанку нарастить объемы поддержки одного из наиболее стратегически важных секторов экономики России - ракетно-космической отрасли. Подписание этого соглашения является для нас значимым шагом по расширению взаимодействия с Роскосмосом и очередной возможностью усовершенствовать предоставляемые услуги с учетом индивидуальных особенностей госкорпорации. Обширный опыт работы с промышленными предприятиями позволяет экспертам Новикомбанка предлагать клиентам наиболее гибкие и выгодные для них условия сотрудничества", - приводит пресс-служба банка слова Георгиевой.

Международный авиационно-космический салон открылся во вторник в подмосковном Жуковском, свою продукцию на нем представляют более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля.

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