Молодые предприниматели получили гранты на "Территории смыслов" на 2,5 млн рублей

ТАСС, 18 июля. Двадцать молодых предпринимателей - участников третьей смены Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" - стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках этой смены составила 2,5 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе форума.

"Один проект получил сертификат на сумму 300 тыс. рублей, три проекта - на 200 тыс. рублей и 16 проектов - на 100 тыс. рублей. Наибольшую поддержку получил проект по профориентации молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли. По задумке автора, Анны Малашиной из Рязанской области, этот образовательный проект позволит вовлекать школьников в практические и интерактивные занятия земледелием, тем самым привлекая их в профильную деятельность", - сообщили в пресс-службе.

Всего участниками третьей смены форума "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса" на конкурс было подано 203 проекта, 80 из которых были отобраны для публичной защиты экспертным жюри. "Также во вторник вечером состоялось закрытие третьей образовательной смены форума. Ее участниками стала тысяча молодых экономистов и предпринимателей из всех регионов России", - отметили в пресс-службе.

Гостями площадки в рамках этой смены были председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, вице-президент "Сбербанка" Андрей Шаров, старший вице-президента банка "ВТБ" Валентин Морозов, добавили там.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами третьей смены форума выступили Центр стратегических разработок, ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ" и национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.