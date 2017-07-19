S&P изменило прогноз по рейтингам МТС с "позитивного" на "развивающийся"

ТАСС, 19 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по рейтингам мобильного оператора МТС в иностранной и национальной валютах с "позитивного" на "развивающийся", сами рейтинги подтверждены на уровне BB+. Изменение связано с пересмотром долгосрочных рейтингов контролирующего акционера компании, АФК "Системы", сообщается в среду в пресс-релизе агентства.

"Мы поместили наш рейтинг ВВ для АФК "Системы", контролирующей компании МТС, на пересмотр с возможностью понижения, из-за возможного влияния иска (Роснефти - прим. ТАСС) на ликвидность и управление активами "Системы", что может привести к понижению рейтингов на несколько уровней. На данном этапе мы считаем, что рейтинги МТС не могут превышать показатели "Системы" более, чем на два уровня и, учитывая неопределенность исхода иска", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник S&P поместило долгосрочные рейтинги АФК "Система" ВВ в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. Поводом для пересмотра названо разбирательство по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 млрд руб., которое может оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку АФК "Системы", рейтинги АФК могут остаться на пересмотре дольше, чем на три месяца, в зависимости от развития ситуации.

В конце июня аналогичное действие предприняло агентство Fitch - в частности, оно поместило рейтинги АФК "Система" и МТС в список на пересмотр с возможностью понижения. Тогда рейтинговое действие последовало вслед за арестом 31,76% акций МТС, которыми владеет АФК "Система", в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" к компании на 170,6 млрд рублей.