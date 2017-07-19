Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

S&P изменило прогноз по рейтингам МТС с "позитивного" на "развивающийся"

Экономика и бизнес
19 июля, 0:48 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что рейтинги подтверждены на уровне BB+

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по рейтингам мобильного оператора МТС в иностранной и национальной валютах с "позитивного" на "развивающийся", сами рейтинги подтверждены на уровне BB+. Изменение связано с пересмотром долгосрочных рейтингов контролирующего акционера компании, АФК "Системы", сообщается в среду в пресс-релизе агентства.

"Мы поместили наш рейтинг ВВ для АФК "Системы", контролирующей компании МТС, на пересмотр с возможностью понижения, из-за возможного влияния иска (Роснефти - прим. ТАСС) на ликвидность и управление активами "Системы", что может привести к понижению рейтингов на несколько уровней. На данном этапе мы считаем, что рейтинги МТС не могут превышать показатели "Системы" более, чем на два уровня и, учитывая неопределенность исхода иска", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник S&P поместило долгосрочные рейтинги АФК "Система" ВВ в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. Поводом для пересмотра названо разбирательство по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 млрд руб., которое может оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку АФК "Системы", рейтинги АФК могут остаться на пересмотре дольше, чем на три месяца, в зависимости от развития ситуации.

В конце июня аналогичное действие предприняло агентство Fitch - в частности, оно поместило рейтинги АФК "Система" и МТС в список на пересмотр с возможностью понижения. Тогда рейтинговое действие последовало вслед за арестом 31,76% акций МТС, которыми владеет АФК "Система", в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" к компании на 170,6 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
3
Белый дом: Трамп назначит экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом в РФ
4
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
5
Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20
6
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
7
Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о Малороссии
Темы дня
Реклама