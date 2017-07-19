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VEON запускает свою интернет-платформу в России и на других ключевых рынках

Экономика и бизнес
19 июля, 16:36 UTC+3 МОСКВА 19, июля. /ТАСС

VEON представляет собой приложение, объединяющее функционал мессенджера, возможность прослушивания музыки и просмотра видео

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг VEON (владеет в том числе российским "Вымпелкомом") запускает одноименную интернет-платформу на ключевых рынках присутствия - в России, Грузии, Пакистане и на Украине, говорится в сообщении компании.

VEON представляет собой приложение, объединяющее функционал мессенджера, возможность прослушивания музыки и просмотра видео, а также интегрирует и другие сервисы партнеров (например, заказ и оплату такси).

Глава "Вымпелкома" Шелль Йонсен в ходе сегодняшней презентации сервиса в Москве не стал давать прогнозы по числу пользователей новой платформы в России, озвучивать объем инвестиций или сроки окупаемости.

В феврале этого года холдинг объявил, что планирует развивать свою интернет-платформу. Компания также заявила, что платформа VEON станет основой ее новой стратегии, в связи с чем даже сменила название с Vimpelcom на VEON. Самая первая версия платформы была запущена в тестовую эксплуатацию в Италии в ноябре 2016 года, однако тогда был запущен только функционал мессенджера.

О планах запустить интернет-платформу в России во втором квартале 2017 года говорил директор digital-направления VEON Кристофер Шлаффер в ходе Mobile World Congress-2017 в феврале. Тогда отмечалось, что в России платформа будет доступна уже с дополнительными сервисами от локальных партнеров. Запуск в других странах, где работает компания, планируется в течение 2017 года.

Сегодня приложение стало доступно для пользователей смартфонов на операционной системе Android, в ближайшие дни появится версия для iOS. Как отметили в пресс-службе "Вымпелкома", доля смартфонов на Android в пять раз больше, чем на iOS. В перспективе компания планирует разработать и десктоп-версию приложения (для компьютера), уточнил в ходе презентации платформы вице-президент по развитию цифрового бизнеса "Вымпелкома" Джордж Хелд.

Платформа бесплатна для абонентов "Билайна", работает даже при нулевом балансе и объединяет в себе широкий спектр функций - начиная от сообщений и звонков (в том числе групповых), заканчивая сервисами развлечений и помощником в управлении личными финансами. Для этого в приложение встроен искусственный интеллект и функция анализа больших баз данных.

В настоящее время VEON договаривается с партнерами об интеграции их сервисов в платформу и обмене информацией о пользователях. Партнерами VEON в России стали, в том числе, сеть быстрого питания Burger King и интернет-магазин Lamoda, а также агрегатор скидок.

По словам Йонсена, платформа будет привлекательная и для абонентов других операторов за счет возможности получить доступ ко многим сервисам в одном месте, а также из-за специальных предложений для пользователей. Работа с партнерами в перспективе будет осуществляться по модели revenue sharing (разделение прибыли), уточнил он.

Тенденция на рынке

Ранее Шлаффер отмечал, что компания в качестве примера изучала опыт китайского WeChat, однако разработала свой подход к данному вопросу.

Китайские компании уже несколько лет активно занимаются интеграцией всевозможных сервисов в рамках единой интернет-платформы. Так, самый популярный в Китае мессенджер WeChat дает пользователям возможность, например, заказать еду или такси, а также оплатить их напрямую из приложения.

Таким образом, мессенджер конкурирует не только с аналогичными сервисами интернет-корпораций (например, платежная система AliPay, которая входит в Alibaba Group), но также и в некоторой степени с классическими банками.

У других операторов связи из "большой тройки" уже есть свои мессенджеры: MTS Connect (МТС) и eMotion ("Мегафон").

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