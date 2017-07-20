Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ГП призвали изменить систему надзора в ДФО с появлением ТОР и Свободного порта

Экономика и бизнес
20 июля, 8:44 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 20, июля. /ТАСС

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин в настоящее время деятельность контрольно-надзорных органов не соответствует экономической ситуации, складывающейся на Дальнем Востоке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Систему контроля в экономической сфере в Дальневосточном федеральном округе необходимо скорректировать в связи с появлением новых механизмов развития экономики в регионе (ТОР, Свободный порт Владивосток, "дальневосточный гектар"). Об этом заявил в четверг заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин на расширенном заседании коллегии прокуратуры Сахалинской области.

"К сожалению, с моей точки зрения, сегодня деятельность контрольно-надзорных органов не соответствует той экономической ситуации, которая складывается на Дальнем Востоке, где структура экономики начинает меняться в связи с появлением новых механизмов. В связи с этим требуется формирование нового правового поля для деятельности надзорных органов. Можно сколько угодно призывать друг друга не "кошмарить" бизнес, но до тех пор, пока нормативные и законодательные акты не будут приведены в соответствие с требованиями экономической ситуации, контрольно-надзорные органы будут и далее продолжать свою деятельность (в соответствии с прежними нормативными и законодательными актами)", - сказал Гулягин.

Замгенпрокурора пригласил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко участвовать в создании нового правового поля. "Субъект федерации имеет прав вносить законодательные инициативы. Было бы хорошо, когда региональные власти изложили свое видение. Давайте сформируем поле и будем соблюдать действующее законодательство так, как положено", - сказал он.

Гулягин отметил, что контрольная деятельность в любом случае нужна. "Государство не должно уходить из этого сегмента. У нас предприниматели стремятся к большой свободе, и это закономерно, но контроль на основных направлениях, особенно которые затрагивают интересы граждан, должен соблюдаться", - отметил замгенпрокурора.

В свою очередь губернатор Сахалинской области отметил, что в нарушение федерального законодательства половина инвесторов - резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, которые осуществляли деятельность менее года, столкнулись с избыточным вниманием со стороны контрольно-надзорных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Персоны
Кожемяко, Олег Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
2
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
6
На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса
7
Bloomberg: Госдеп ликвидирует отдел по кибербезопасности
Темы дня
Реклама