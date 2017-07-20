В ГП призвали изменить систему надзора в ДФО с появлением ТОР и Свободного порта

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Систему контроля в экономической сфере в Дальневосточном федеральном округе необходимо скорректировать в связи с появлением новых механизмов развития экономики в регионе (ТОР, Свободный порт Владивосток, "дальневосточный гектар"). Об этом заявил в четверг заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин на расширенном заседании коллегии прокуратуры Сахалинской области.
"К сожалению, с моей точки зрения, сегодня деятельность контрольно-надзорных органов не соответствует той экономической ситуации, которая складывается на Дальнем Востоке, где структура экономики начинает меняться в связи с появлением новых механизмов. В связи с этим требуется формирование нового правового поля для деятельности надзорных органов. Можно сколько угодно призывать друг друга не "кошмарить" бизнес, но до тех пор, пока нормативные и законодательные акты не будут приведены в соответствие с требованиями экономической ситуации, контрольно-надзорные органы будут и далее продолжать свою деятельность (в соответствии с прежними нормативными и законодательными актами)", - сказал Гулягин.
Замгенпрокурора пригласил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко участвовать в создании нового правового поля. "Субъект федерации имеет прав вносить законодательные инициативы. Было бы хорошо, когда региональные власти изложили свое видение. Давайте сформируем поле и будем соблюдать действующее законодательство так, как положено", - сказал он.
Гулягин отметил, что контрольная деятельность в любом случае нужна. "Государство не должно уходить из этого сегмента. У нас предприниматели стремятся к большой свободе, и это закономерно, но контроль на основных направлениях, особенно которые затрагивают интересы граждан, должен соблюдаться", - отметил замгенпрокурора.
В свою очередь губернатор Сахалинской области отметил, что в нарушение федерального законодательства половина инвесторов - резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, которые осуществляли деятельность менее года, столкнулись с избыточным вниманием со стороны контрольно-надзорных органов.