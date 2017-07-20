Подписание твердого контракта на поставку "Аэрофлоту" МС-21 состоится через месяц

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Твердый контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21 будет подписан через месяц. Об этом в четверг сообщил на международном авиасалоне МАКС-2017 президент "Иркута" Олег Демченко.

"Через месяц мы подпишем большой контракт с нашим лидером-эксплуатантом "Аэрофлотом", все вопросы по контракту сняты, осталось подписать", - сказал он.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что речь идет о поставке 50 самолетов МС-21. Таким образом, "Аэрофлот" станет крупнейшим заказчиком на данный тип воздушных судов.

МС-21 - это разрабатываемый ОАК самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211). Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 год.

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