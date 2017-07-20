ВТБ24 за последние полтора месяца продал ОФЗ для населения на 3 млрд рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ 24 за последние полтора месяца продал "народные" ОФЗ 1,5 тыс. клиентам на общую сумму 3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов.

"Могу сказать, что ровно за 1,5 месяца у нас еще 1,5 тыс. клиентов купили ОФЗ-н на общую сумму 3 млрд руб. Средний размер одной покупки ОФЗ больше 2 млн руб.", - сказал он.

Глава банка уточнил, что второй выпуск ОФЗ-н может быть распродан к сентябрю.

Также Задорнов отметил, что две трети покупателей ОФЗ-н - это новые для банка клиенты, которые никогда не пользовались инвестиционными продуктами, еще треть покупателей приобретают "народные" облигации наряду с другими инвестпродуктами.

ОФЗ для населения

Минфин РФ объявил о размещении с 6 июня дополнительного выпуска ОФЗ для населения объемом 15 млрд руб. по номиналу.

Первый выпуск ОФЗ-н Минфин России разместил в апреле также в объеме 15 млрд руб. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.

Физические лица смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1 тыс. 400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.