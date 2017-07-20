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Авиакомпания "Азимут" может закупить дополнительные четыре SSJ-100

Экономика и бизнес
20 июля, 16:36 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ, 20 июля,/ТАСС

Планируется, что самолеты будут поставлены в 2021-2022 годах

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июля,/ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" может закупить дополнительные четыре самолета Sukhoi Super Jet-100. Соответствующее соглашение о намерениях по поставкам самолетов было подписано 20 июля в рамках авиасалона МАКС-2017, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа представителями перевозчика и производителя этих машин - компании "Гражданские самолеты Сухого".

СПЕЦПРОЕКТ

Воздушные акробаты МАКС-2017

ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

Планируется, что самолеты будут поставлены в 2021-2022 годах.

Ранее "Азимут" заказала восемь самолетов SSJ-100, контракт сейчас реализуется.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. На начало апреля выпущено 122 SSJ-100, по данным журнала "Авиатранспортное обозрение": 65 из них - у российских эксплуатантов (в том числе 30 у "Аэрофлота"), 30 - у зарубежных, 19 - на хранении или готовятся к передаче эксплуатантам, семь - у самой ГСС для испытаний.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позже министр транспорта Максим Соколов заявил, что такой авиакомпанией может стать "Азимут" с базированием в новом аэропорту Ростова-на-Дону.

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