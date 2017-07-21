"Известия": правительство РФ планирует легализовать перевозку грузов дронами к 2019 году

"Известия": правительство РФ планирует легализовать перевозку грузов дронами к 2019 годуЭкономика и бизнес 21 июля, 4:17
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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство РФ намерено легализовать коммерческую перевозку грузов дронами - беспилотными летательными аппаратами - к 2019 году. Об этом газете "Известия" рассказали в Минтрансе РФ.
"Да это так, но работа в самом начале пути", - заявили в пресс-службе Минтранса, подтверждая газете соответствующие планы.
По информации издания, в рамках реализации программы до конца 2018 года будут разработаны федеральные авиационные правила для лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки на воздушных судах вместимостью не более 19 пассажиров или с максимальной взлетной массой менее 5,7 тыс. кг.
"Беспилотные технологии - это будущее транспортного комплекса России и всего мира. В создании условий для их развития важно идти в ногу с мировыми тенденциями, и мы не отстаем, а порой даже опережаем в этом отношении другие страны", - приводит газета слова главы департамента программ развития Минтранса Алексея Семенова.
Как отмечает издание, в настоящий момент коммерческое использование малой авиации недостаточно урегулировано законодательно, что создает возможность для применения "серых" схем. Реализация программы позволит владельцам легких воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов на законных основаниях выполнять воздушные перевозки за плату.