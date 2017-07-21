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Резидент ТОР "Беринговский" на Чукотке начал поставки угля в Китай

Экономика и бизнес
21 июля, 9:24 UTC+3 ТАСС

Первый балкера "Ахиллес" доставит в китайский порт Тайсанг 40 тыс. т высокоэнергетического угля

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ТАСС, 21 июля. Чукотская компания "Берингопромуголь", являющаяся резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Беринговский", начала поставки в Китай угля, добытого на чукотском месторождении "Фандюшкинское поле". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Губернатор Чукотки Роман Копин посетил "Фандюшкинское поле", а также порт "Беринговский". Сегодня там завершилась погрузка балкера "Ахиллес", в трюмах которого 40 тыс. т высокоэнергетического угля. Он будет доставлен в китайский порт Тайсанг. Это первая партия угля с "Фандюшкинского поля", которая отправится в нынешнюю навигацию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

На сегодня на складах перегрузочного комплекса "Беринговский" заготовлено более 100 тыс. т угля для дальнейшей отправки в Китай. Сейчас доставка твердого топлива от месторождения до порта существенно упростится, так как в эксплуатацию введена 40-километровая дорога.

"Теперь ежедневно восемь машин вместимостью 40 т будут доставлять топливо к порту. Следующее китайское судно придет на Чукотку уже в начале августа. Завтра, 22 июля, встанет под погрузку еще одно судно, оно возьмет 5 тыс. т угля для Певека", - сообщила пресс-служба.

Резидент ТОР "Беринговский" компания "Берингопромуголь" (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal) приступила к подготовительным работам для добычи угля на месторождении "Фандюшкинское поле" в начале августа 2016 года. Для этого были привлечены инвестиционные средства на сумму 23,3 млн австралийских долларов.

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