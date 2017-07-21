Абызов поручил не проверять компании, не внесенные в Единый реестр проверок прокуратуры

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов поручил исключить проведение проверок объектов бизнеса, не внесенных в Единый реестр проверок (ЕРП) Генпрокуратуры. Об этом он заявил в ходе совещания с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым по реформе надзорной и контрольной деятельности.

"Все проверки предприятий должны отражаться в реестре, который ведет прокуратура. Если они не отражаются в нем, то это является нарушением закона. Попрошу аппарат правительства включить этот вопрос в план работы соответствующего комитета в части совершенствования работы системы ЕРП", - сказал Абызов.

"Если есть очевидный умысел в сокрытии этой информации, то необходимо принять кадровые решения и навести порядок", - подчеркнул министр.