S&P улучшило прогноз по рейтингам Московского кредитного банка до "стабильного"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) улучшило прогноз по кредитным рейтингам Московского кредитного банка (МКБ) до "стабильного" с "негативного". При этом долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка подтверждены на уровнях "BB-" и "B" соответственно, говорится в пресс-релизе агентства.
S&P объяснило пересмотр прогноза по рейтингам банка ростом его капитализации.
Согласно отчетности по МСФО за 2016 г., активы банка выросли почти на 30% и составили 1,6 трлн руб. Чистая прибыль МКБ увеличилась в семь раз - до 10,9 млрд руб.
Московский кредитный банк работает на российском рынке с 1992 г. Основным акционером МКБ является глава концерна "Россиум" Роман Авдеев.