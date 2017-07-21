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ЦБ предложит комплексное изменение ценообразования в ОСАГО в первой половине 2018 г.

Экономика и бизнес
21 июля, 19:18 UTC+3 МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Зампред Банка России Владимир Чистюхин заверил, что планируемый переход на свободные тарифы будет плавным

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России в первой половине 2018 года планирует предложить изменения базового тарифа и коэффициентов в ОСАГО. До этого же времени будет отложено введение новых коэффициентов по стажу и возрасту водителя, которые регулятор уже рассчитал, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы пока вынуждены отложить эти новации. Есть законодательное ограничение, какое бы ни было изменение тарифов, мы можем сделать это один раз в год. Мы бы хотели комплексно подойти к актуарным расчетам - как по базовому тарифу, так и по региональным и другим коэффициентам, и уже предлагать изменения одновременно, чтобы не терять потом год, - сказал Чистюхин. - Я думаю, что это примерно первая половина 2018 года".

Он заверил, что планируемый переход на свободные тарифы ОСАГО будет плавным, а ценовая и физическая доступность полисов сохранится.

Что предлагали изменить в цене ОСАГО

В мае ЦБ предложил ввести в ОСАГО более подробную систему тарифных коэффициентов по стажу и возрасту. Согласно проекту указания, для водителей 22-24 лет со стажем вождения 5-6 лет полис подорожает на 55%, для водителей 25-29 лет со стажем 5-6 лет - на 31%, со стажем 7-9 лет - на 22%. Опытным водителям старшего возраста ЦБ предложил давать скидку - до 34% (для водителей от 49 лет со стажем вождения от 14 лет, сейчас скидок по этому параметру нет).

Кроме того, в полтора раза подорожают полисы без ограничения числа водителей (коэффициент для них вырастет с 1,8 до 2,7).

Ранее Российский союз автостраховщиков обращался в ЦБ с просьбой об изменении территориальных коэффициентов. По расчетам РСА, в 10 городах коэффициент нужно повысить в 2-6 раз. Максимальное повышение необходимо в Волгограде, посчитали страховщики: в этом случае стоимость страховки там вырастет с 5353 до 34 797 руб. При этом в ряде регионов ситуация позволяет понизить цену, считают в РСА.

Сейчас цены на ОСАГО регулирует ЦБ: базовый тариф для физлиц составляет 3432-4118 руб., для расчета окончательной стоимости полиса тариф умножается на восемь коэффициентов, которые тоже устанавливает ЦБ. Страховщикам такие цены недостаточны для безубыточной работы на рынке ОСАГО (в первом квартале рынок в целом потерял на ОСАГО 4,2 млрд руб.) и они просят ЦБ освободить тариф либо повысить его.

Первым шагом может стать расширение тарифного коридора, заявлял ранее Чистюхин, причем как "вверх", так и "вниз".

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